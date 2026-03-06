놀유니버스, 중동 귀국 지연 고객에 체류비·항공료 전액 지원

중동 출발 예정 고객에 수수료 면제·전액 환불

"고객 안전 최우선 가치로 사회적 책임 다할 것"

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 놀유니버스는 최근 이란 공습 사태로 인해 중동 지역에서 귀국 일정이 지연된 패키지 상품 이용 고객들에게 귀국 항공료를 비롯한 추가 체류 비용 전액을 지원한다고 6일 밝혔다.

지원 대상은 중동 사태로 귀국이 지연된 자사 플랫폼 패키지 상품 구매 고객이다. 이번 조치에 따라 놀유니버스는 현지 체류 기간 발생한 식비 등 체류비와 숙박비, 항공권 전액을 부담한다.

놀유니버스 CI. [사진=놀유니버스]

아울러 중동 지역으로 출발을 앞둔 고객이 여행을 취소할 경우 취소 수수료를 전액 면제하고 100% 환불할 예정이다.

놀유니버스에 따르면 지난달 28일 기준 두바이 등 중동 지역에 체류 중이던 놀유니버스 패키지 고객은 200여 명에 달했으나 지난 5일 60여 명으로 줄었다. 이들은 귀국편 항공권 좌석을 확보해 오는 8일 전원 귀국할 예정이다.

놀유니버스는 이번 사태가 발생한 즉시 전담 대응 체계를 가동해 실시간 비상 연락망을 운영하고 있으며, 현지 체류 고객에게는 개별 안내를 통해 안전 수칙과 귀국 절차를 수시로 안내하고 있다. 또한 각국 항공사와 긴급 협의해 대체 항공편을 확보하고 현지 랜드사 및 파트너사와 협력해 숙박 연장과 귀국 방안을 마련해왔다.

이철웅 놀유니버스 대표는 "예기치 못한 국제 정세 불안으로 고객들이 큰 불안을 겪고 있는 상황에서 기업이 가장 먼저 해야 할 일은 책임 있는 보호 조치"라며 "놀유니버스는 고객 안전을 최우선 가치로 삼고 위기 상황에서도 사회적 책임을 다하며 고객에게 신뢰받을 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

