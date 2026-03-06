큐렉소, 미국 최대 정형외과학회 'AAOS 2026' 참가

AI 로봇 수술 플랫폼 기술력 선보여

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 의료로봇 전문 기업 큐렉소는 지난 3일부터 6일까지(현지시간) 미국 루이지애나주 뉴올리언스에서 열린 세계 최대 규모의 정형외과 학회 'AAOS(American Academy of Orthopaedic Surgeons) 2026'에 참가해 성공적으로 행사를 마쳤다고 6일 밝혔다.

회사에 따르면 AAOS는 전 세계 정형외과 전문의 및 의료기기 업계 관계자들이 참석해 최신 임상 연구와 의료기술 트렌드를 공유하는 북미 최대 규모의 정형외과 학술 행사다.

큐렉소는 이번 행사 기간 동안 인공관절 수술로봇 '큐비스-조인트(CUVIS-joint)'를 비롯해 최근 출시한 고관절 전치환술(THA) 전용 수술로봇 '큐비스-조인트 THA(CUVIS-joint THA)'를 함께 선보이며 무릎·고관절을 아우르는 제품 라인업을 소개했다.

큐렉소 관계자가 글로벌 의료진 및 업계 관계자들을 대상으로 인공관절 수술로봇 '큐비스-조인트(CUVIS-joint)'를 소개하고 있다. [사진=큐렉소]

특히 인공지능(AI) 기반의 수술 정확도 향상 기술인 'AI-bone Segmentation(AI 기반 자동 뼈 분할)'을 소개하며 자사의 'AI 로봇 수술 플랫폼' 경쟁력을 선보였다.

큐렉소 관계자는 "이번 AAOS 2026을 통해 무릎과 고관절을 아우르는 제품 라인업과 AI 기술력의 결합을 글로벌 정형외과 시장에 성공적으로 소개했다"며 "이번 참가를 통해 북미 시장 진출을 가속화하고 글로벌 의료로봇 기업으로서 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.

