와이투솔루션 "HRT로보틱스, AW 2026서 피지컬AI 기반 자동화 솔루션 선보여"

HRT로보틱스, 3D 비전 빈피킹 등 3종 전시

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 와이투솔루션은 자회사 에이치알티(HRT)로보틱스가 '2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)'에 참가해 피지컬 인공지능(AI) 기반 자동화 솔루션을 선보였다고 6일 밝혔다.

회사에 따르면 HRT로보틱스는 글로벌 협동로봇 1위 기업 유니버설로봇 부스에서 자동화 솔루션 3종을 전시했다. 모바일 매니퓰레이터 기반 자동화 시스템과 카본식스의 시그마 키트를 적용한 비정형 공정용 피지컬AI 솔루션, 3차원(3D) 비전 기술을 활용한 빈피킹(Bin Picking) 자동화 시스템 등이다.

특히 픽잇(Pickit) 3D 비전 기술을 적용한 빈피킹 자동화 시스템이 주목받았다. 이 시스템은 정렬되지 않은 제품을 자동으로 인식하고 집어 옮기는 작업을 구현했다. 작업자가 일일이 분류하지 않아도 로봇이 부품 위치를 인식해 픽앤플레이스(Pick&Place) 작업을 수행할 수 있어 제조 공정 자동화에 활용 가능하다는 평가다.

UR 코봇에 카본식스의 피지컬AI 어플리케이션 '시그마키트'를 적용해 HRT가 구현한 비정형 자동화 솔루션. [사진=와이투솔루션]

이와 함께 HRT로보틱스는 별도 단독 부스에서 산업용 3D 프린터 기반 제조 솔루션도 전시했다. 회사 측은 최근 드론 산업 확대와 함께 경량 구조 부품 제작 수요가 증가하면서 3D 프린터 기반 제작 기술에 대한 관심이 높아지고 있다고 설명했다.

HRT로보틱스 관계자는 "피지컬 AI와 3D 비전 기술을 결합한 자동화 솔루션은 비정형 공정이나 다품종 소량 생산 환경에서도 유연하게 적용할 수 있다"며 "향후 다양한 제조 현장에서 적용 가능한 로봇 자동화 솔루션을 지속 확대할 계획"이라고 전했다.

한편 AW 2026은 매년 국내외 주요 제조기업과 글로벌 바이어가 대거 방문하는 산업자동화 전문 전시회다. 최신 스마트팩토리 기술과 로보틱스 트렌드를 한자리에서 확인할 수 있다.

nylee54@newspim.com