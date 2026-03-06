전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

코나아이 '모나', DIY·지역화폐 요금제로 생활 플랫폼 진화

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

전용 앱 기반 멤버십·캐시백으로 MVNO 차별화 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 핀테크 기업 코나아이가 운영하는 알뜰폰 브랜드 '모나(MONA)'가 차별화된 제휴 요금제와 멤버십 서비스를 확대하며 생활 밀착형 플랫폼으로의 전환을 가속화하고 있다고 6일 밝혔다.

회사에 따르면 모나는 단순 가격 경쟁에서 벗어나, 고객이 직접 혜택을 구성하는 맞춤형 구독 요금제를 잇달아 선보이며 MVNO 시장에서 차별화를 강화하고 있다. 대표적인 제휴 요금제인 '체인지콘 요금제'는 카페, 패스트푸드, 편의점 등 다양한 제휴 브랜드 중 원하는 쿠폰을 선택해 혜택을 설계할 수 있는 DIY 요금제다. 월 최대 5000원 상당의 쿠폰을 제공해 통신비 절감과 실질적인 소비 혜택을 동시에 누릴 수 있다.

특히 경기지역화폐, 인천e음과 연계한 지역화폐 전용 요금제도 성장세를 이어가고 있다. 지난해 12월 그랜드 오픈 이후 매월 1000명 이상의 신규 가입자를 확보하며, 지역 주민에게 합리적인 통신 서비스를 제공하고 있다. 이를 기반으로 타 지자체와의 제휴도 추진 중이다.

'모나(MONA)' 멤버십 카드 이미지. [사진=코나아이]

또한 오는 4월에는 해외 체류고객을 위한 '해외인증용 요금제'도 출시된다. 교민과 유학생을 대상으로 캐나다 현지 요금제와 국내 요금제를 결합해 해외에서도 국내 번호 유지와 본인인증이 가능하도록 설계했으며, 듀얼 플랜 가입 시 국내 요금제를 무료로 제공해 통신비 부담을 낮췄다. 이 외에도 더중앙플러스, 카카오 이모티콘플러스, 교보문고, 이투스, 리타민 등 다양한 제휴 구독 혜택을 통한 라이프스타일 맞춤형 요금제도 운영하고 있다.

아울러 모나는 전용 앱을 통한 디지털 편의성을 차별화 요소로 내세우고 있다. 데이터·통화 잔여량 조회, 부가서비스 신청 및 변경, 요금 납부 등 주요 기능을 비대면으로 간편하게 처리할 수 있으며, 특히 MVNO 사업자 중 유일하게 앱 기반 멤버십 카드 기능을 도입해 결제 및 캐시백 혜택까지 한 번에 제공한다. 이를 통해 통신을 넘어 일상 소비 영역까지 확장된 서비스 경험을 구현하고 있다.

모나 멤버십은 모나 가입자라면 누구든 가입할 수 있으며, 자동이체를 완료한 고객에게는 VIP 혜택을 제공한다. 멤버십 가입 고객에게는 유심 구매비도 지원한다.

회사 측은 3월 한 달간 신규 가입 고객과 기존 이용자를 대상으로 프로모션을 진행한다. 이벤트 기간 동안 특정 요금제 가입 고객에게 데이터 추가 제공, 제휴 콘텐츠 체험 기회 확대 등 다양한 혜택을 제공해 브랜드 체험 기회를 확대할 계획이다.

홍현성 코나아이 MVNO 사업그룹 상무는 "알뜰폰 시장이 성숙 단계에 접어들면서 요금 경쟁만으로는 차별화에 한계가 있다"며 "모나는 고객이 실제로 체감할 수 있는 제휴혜택과 디지털 편의성을 강화해 통신 기반 생활 플랫폼으로 진화해 나가고 있다"고 했다. 이어 "앞으로도 이용자 중심의 서비스 고도화를 통해 안정적인 고객 경험을 제공하고, 플랫폼 경쟁력을 한층 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동