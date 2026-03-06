전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

노랑풍선, CJ온스타일 통해 日 '나고야 알펜루트' 선보여

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

4월 15일부터 6월 30일까지.. 봄 시즌 한정 상품
제주항공 오전 출발/저녁 도착 패턴…여행 시간 효율적 활용

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 여행 전문기업 노랑풍선은 CJ온스타일 홈쇼핑을 통해 일본 북알프스의 설벽을 만날 수 있는 '일본 나고야 알펜루트 여행 상품'을 선보인다고 6일 밝혔다.

회사에 따르면 알펜루트는 일본 북알프스를 가로지르는 대표적인 산악 관광 루트로, 매년 봄이면 높이 수 미터에 달하는 설벽 사이를 지나며 장관을 감상할 수 있어 일본을 대표하는 봄철 여행지로 꼽힌다. 특히 올해는 4월 15일 알펜루트 개통이 확정되면서 봄 시즌을 기다려온 여행객들의 관심이 높아지고 있다.

이번 상품은 오는 7일 저녁 6시 40분부터 CJ온스타일 홈쇼핑을 통해 50분간 방송된다. 4월 15일부터 6월 30일까지 약 두 달간만 만나볼 수 있는 봄 시즌 한정 여행으로, 알펜루트 설벽 관광과 함께 일본 대자연을 오감으로 체험할 수 있도록 구성됐다. 또한 4월 20일부터 운행을 시작하는 쿠로베 대협곡 '토롯코 열차' 탑승 일정도 포함돼 깊은 협곡과 자연 경관을 색다르게 감상할 수 있다.

나고야성. [사진=노랑풍선]

여행 일정은 제주항공을 이용한 오전 출발, 저녁 도착 패턴으로 구성해 여행 시간을 효율적으로 활용할 수 있도록 했다. 숙박은 천연 온천을 즐길 수 있는 온천 호텔에서 2박, 나고야 시내 특급 호텔에서 1박을 포함해 여행의 편안함을 높였다.

아울러 알펜루트 설벽 관광과 토롯코 열차 탑승뿐 아니라 유네스코 세계문화유산으로 지정된 시라카와고 합장촌과 나고야 시내 관광까지 포함된 일정으로 일본 북알프스의 자연과 문화를 함께 경험할 수 있도록 했다. 여행의 만족도를 높이기 위한 다양한 서비스도 마련됐다. 전 일정 일본 전문 쓰루가이드가 동행하며, 온천 호텔 석식 2회, 일정식, 덴푸라우동, 알펜루트 도시락, 미소카츠 등 총 7회의 특식이 제공된다.

특히 일본의 대표적인 온천지 중 하나인 아와즈 온천이 포함돼 여행 중 쌓인 피로를 풀며 여유로운 시간을 보낼 수 있다. 여정 마지막 날에는 번화한 나고야 도심에서 쇼핑과 자유 시간을 즐길 수 있다. 노랑풍선은 이번 홈쇼핑을 통해 상품을 예약한 고객을 대상으로 와사비 폼클렌징을 룸당 1개씩 제공한다.

노랑풍선 관계자는 "알펜루트는 봄철에만 만날 수 있는 거대한 설벽과 장대한 자연 경관으로 많은 여행객들이 찾는 일본 대표 봄 여행지"라며 "이번 홈쇼핑 상품은 알펜루트 설벽 관광과 토롯코 열차, 온천, 나고야 관광까지 모두 포함한 일정으로 일본 북알프스의 매력을 한 번에 경험할 수 있도록 구성했다"라고 전했다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동