노랑풍선, CJ온스타일 통해 日 '나고야 알펜루트' 선보여

4월 15일부터 6월 30일까지.. 봄 시즌 한정 상품

제주항공 오전 출발/저녁 도착 패턴…여행 시간 효율적 활용

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 여행 전문기업 노랑풍선은 CJ온스타일 홈쇼핑을 통해 일본 북알프스의 설벽을 만날 수 있는 '일본 나고야 알펜루트 여행 상품'을 선보인다고 6일 밝혔다.

회사에 따르면 알펜루트는 일본 북알프스를 가로지르는 대표적인 산악 관광 루트로, 매년 봄이면 높이 수 미터에 달하는 설벽 사이를 지나며 장관을 감상할 수 있어 일본을 대표하는 봄철 여행지로 꼽힌다. 특히 올해는 4월 15일 알펜루트 개통이 확정되면서 봄 시즌을 기다려온 여행객들의 관심이 높아지고 있다.

이번 상품은 오는 7일 저녁 6시 40분부터 CJ온스타일 홈쇼핑을 통해 50분간 방송된다. 4월 15일부터 6월 30일까지 약 두 달간만 만나볼 수 있는 봄 시즌 한정 여행으로, 알펜루트 설벽 관광과 함께 일본 대자연을 오감으로 체험할 수 있도록 구성됐다. 또한 4월 20일부터 운행을 시작하는 쿠로베 대협곡 '토롯코 열차' 탑승 일정도 포함돼 깊은 협곡과 자연 경관을 색다르게 감상할 수 있다.

나고야성. [사진=노랑풍선]

여행 일정은 제주항공을 이용한 오전 출발, 저녁 도착 패턴으로 구성해 여행 시간을 효율적으로 활용할 수 있도록 했다. 숙박은 천연 온천을 즐길 수 있는 온천 호텔에서 2박, 나고야 시내 특급 호텔에서 1박을 포함해 여행의 편안함을 높였다.

아울러 알펜루트 설벽 관광과 토롯코 열차 탑승뿐 아니라 유네스코 세계문화유산으로 지정된 시라카와고 합장촌과 나고야 시내 관광까지 포함된 일정으로 일본 북알프스의 자연과 문화를 함께 경험할 수 있도록 했다. 여행의 만족도를 높이기 위한 다양한 서비스도 마련됐다. 전 일정 일본 전문 쓰루가이드가 동행하며, 온천 호텔 석식 2회, 일정식, 덴푸라우동, 알펜루트 도시락, 미소카츠 등 총 7회의 특식이 제공된다.

특히 일본의 대표적인 온천지 중 하나인 아와즈 온천이 포함돼 여행 중 쌓인 피로를 풀며 여유로운 시간을 보낼 수 있다. 여정 마지막 날에는 번화한 나고야 도심에서 쇼핑과 자유 시간을 즐길 수 있다. 노랑풍선은 이번 홈쇼핑을 통해 상품을 예약한 고객을 대상으로 와사비 폼클렌징을 룸당 1개씩 제공한다.

노랑풍선 관계자는 "알펜루트는 봄철에만 만날 수 있는 거대한 설벽과 장대한 자연 경관으로 많은 여행객들이 찾는 일본 대표 봄 여행지"라며 "이번 홈쇼핑 상품은 알펜루트 설벽 관광과 토롯코 열차, 온천, 나고야 관광까지 모두 포함한 일정으로 일본 북알프스의 매력을 한 번에 경험할 수 있도록 구성했다"라고 전했다.

nylee54@newspim.com