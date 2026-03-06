"특명:전쟁이라 부르지 마라"…'이란전쟁' 입에 못 올리는 美 공화당 속사정

헌법·여론·예산 '3중 포위망' 속에서 '전쟁' 대신 '작전' 찾는 워싱턴의 언어 전쟁

미사일은 날아가는데… '우리는 전쟁 중 아니다' 되뇌는 공화당, 뭐가 두려울까

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 이란을 향한 미사일과 폭탄은 지금도 날아가고 있다. 미군 사상자도 나왔다. 트럼프 대통령 본인 입으로도 "전쟁 전선에서 잘하고 있다(We're doing very well on the war front)"고 말했다. 그런데 공화당 의원들에게 지금 상황이 전쟁이냐고 물으면, "전쟁(war)이 아니라 작전(operation)일 뿐이다"는 다소 혼란스런 대답이 돌아온다.

공화당 지도부는 이란과의 무력 충돌을 설명할 때 '전쟁'이라는 단어를 애써 피하고 있다.​ 마이크 존슨 하원의장은 지난 4일(현지시간) "우리는 지금 전쟁 중이 아니다. 매우 구체적이고 명확한 작전을 수행 중일 뿐"이라고 선을 그었다.​ 의원들도 말을 아낀다. 마크웨인 멀린(오클라호마) 상원의원은 전날 기자들에게 "이건 전쟁이다"라고 말했다가, 기자들이 "그럼 전쟁이라고 인정하는 거냐"라고 묻자 곧바로 "방금 말은 말실수였다"며 "우리는 전쟁을 선포한 적이 없다"고 말을 바꿨다.



전쟁 대신 공화당 의원들이 즐겨 쓰는 말은 '주요 전투 작전(major combat operation)', '특수 임무(mission)', '적대 행위(hostilities)' 등이다. 폭격과 교전이 진행 중인 현실은 바뀌지 않지만, 단어만큼은 어떻게든 '전쟁' 두 글자를 피해 가는 모양새다. 뉴욕타임스(NYT)는 이를 두고 "의회에서 '전쟁'이라는 단어가 공화당 의원들에게 (해리 포터에 나오는) '이름을 불러서는 안 될 그 사람(볼드모트)'처럼 변해버린 탓에, 실수로 그 단어를 사용한 이들은 재빨리 말을 바꾸기 위해 몸부림쳤다"고 평가했다.

왜 '전쟁'이라 부르지 못할까. 공화당 의원들이 이렇게 전쟁이라는 단어에 예민한 이유는 크게 세 가지로 꼽힌다.

첫째, 의회 승인 회피 논란이다. 미국 헌법은 전쟁 선포 권한을 의회에 부여하고 있다. 지금 상황을 '전쟁'으로 인정하는 순간, 트럼프 대통령이 의회 동의 없이 전쟁을 시작했다는 헌법 논쟁이 정면으로 열릴 수 있다. 공화당 의원들 입장에선 법적·헌법적 지뢰밭을 굳이 밟고 들어가고 싶지 않은 것이다.

둘째, 반전 여론과 '트럼프 브랜드' 문제다. 트럼프 대통령은 '끝없는 전쟁은 싫다'는 피로감과 '미국 우선주의(America First)'를 묶어 반전 후보 이미지를 만들었던 인물이다. 미군 사상자가 늘어나는 와중에 "우리는 전쟁 중"이라는 말이 공식화되면, "또다시 중동의 끝없는 전쟁에 빠졌다"는 지지층의 반발을 정면으로 맞게 된다.

셋째, 돈 문제, 즉 정치적 비용이다. 민주당은 이미 "하루 10억 달러가 드는 전쟁"이라는 메시지로 공세를 펴고 있다. '전쟁'이라는 용어가 입에 오르는 순간, 전쟁 비용 삭감·전쟁세 논쟁으로 번질 가능성이 커진다. 공화당이 강하게 밀던 감세·지출 구조에도 부담이 된다.

한마디로 말해, '전쟁'이라는 단어를 입에 올리는 순간 헌법·여론·예산 세 갈래에서 동시에 역풍이 불어오니, 차라리 용어를 바꿔 리스크를 관리해 보겠다는 노림수다.

이 같은 '용어 세탁'을 두고, 비판과 풍자도 만만치 않다. 보수 성향 매체 더 페더럴리스트(The Federalist)의 설립자 션 데이비스는 "프랑스 샴페인 지역에서 생산된 것만 샴페인이라고 부르듯, 이것도 전쟁이 아니라 '스파클링 전투(sparkling battle)'인가?"라고 꼬집었다. 소셜미디어에선 "전쟁이라 부르지 않는다고 해서 미사일이 덜 날아가는 건 아니다"라는 비판이 이어진다.

미국 심야 코미디 쇼가 이런 우스꽝스런 상황을 놓칠리 없다. 미국 CBS 방송의 심야 토크쇼인 '더 레이트 쇼 위드 스티븐 콜베어(The Late Show with Stephen Colbert)'의 진행자 스티븐 콜베어는 지난 4일 방송분에서 "전쟁이라 부르지 말라면서 폭격은 계속하는 건, 크리스마스에 유의어 사전(Thesaurus)을 선물받은 전쟁 같다"고 꼬집었다. 그는 트럼프 대통령이 직접 "우리는 전쟁 전선에서 잘하고 있다"고 말한 대목을 들며, "그러니까 전쟁이 아니라는 거죠? 전쟁이라고 부르지 말라는 건가요? 알겠습니다! 죄송합니다만, 대통령님, 뭐라고 하셨죠?"라고 되물었다.

트럼프 대통령은 같은 날 오후 백악관에서 열린 행사를 마무리하며 "이제 가서 '전쟁' 상황을 살펴봐야겠다"고 말했다. 정작 대통령은 거리낌 없이 '전쟁'을 입에 올리면서, 의회 공화당 의원들만 그 단어가 불러올 법적·정치적 족쇄를 피하려 애써 다른 표현을 찾는 모습이, 주연은 대본대로 연기하는데 조연들만 관객 눈치를 보며 대사를 고쳐 쓰는 듯한 어색한 장면을 만들고 있다.

2026년 3월 3일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 연방 의사당(캐피톨 힐)에서, 이란 정세와 관련한 미 상·하원 비공개 브리핑이 열리는 날 하원의장 마이크 존슨(공화당·루이지애나)이 취재진과 이야기를 나누고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

