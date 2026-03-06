전체기사 최신뉴스 GAM
2026.03.06 (금)
"특명:전쟁이라 부르지 마라"…'이란전쟁' 입에 못 올리는 美 공화당 속사정

헌법·여론·예산 '3중 포위망' 속에서 '전쟁' 대신 '작전' 찾는 워싱턴의 언어 전쟁
미사일은 날아가는데… '우리는 전쟁 중 아니다' 되뇌는 공화당, 뭐가 두려울까

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 이란을 향한 미사일과 폭탄은 지금도 날아가고 있다. 미군 사상자도 나왔다. 트럼프 대통령 본인 입으로도 "전쟁 전선에서 잘하고 있다(We're doing very well on the war front)"고 말했다. 그런데 공화당 의원들에게 지금 상황이 전쟁이냐고 물으면, "전쟁(war)이 아니라 작전(operation)일 뿐이다"는 다소 혼란스런 대답이 돌아온다.

공화당 지도부는 이란과의 무력 충돌을 설명할 때 '전쟁'이라는 단어를 애써 피하고 있다.​ 마이크 존슨 하원의장은 지난 4일(현지시간) "우리는 지금 전쟁 중이 아니다. 매우 구체적이고 명확한 작전을 수행 중일 뿐"이라고 선을 그었다.​ 의원들도 말을 아낀다. 마크웨인 멀린(오클라호마) 상원의원은 전날 기자들에게 "이건 전쟁이다"라고 말했다가, 기자들이 "그럼 전쟁이라고 인정하는 거냐"라고 묻자 곧바로 "방금 말은 말실수였다"며 "우리는 전쟁을 선포한 적이 없다"고 말을 바꿨다.
 
전쟁 대신 공화당 의원들이 즐겨 쓰는 말은 '주요 전투 작전(major combat operation)', '특수 임무(mission)', '적대 행위(hostilities)' 등이다. 폭격과 교전이 진행 중인 현실은 바뀌지 않지만, 단어만큼은 어떻게든 '전쟁' 두 글자를 피해 가는 모양새다. 뉴욕타임스(NYT)는 이를 두고 "의회에서 '전쟁'이라는 단어가 공화당 의원들에게 (해리 포터에 나오는) '이름을 불러서는 안 될 그 사람(볼드모트)'처럼 변해버린 탓에, 실수로 그 단어를 사용한 이들은 재빨리 말을 바꾸기 위해 몸부림쳤다"고 평가했다.

왜 '전쟁'이라 부르지 못할까. 공화당 의원들이 이렇게 전쟁이라는 단어에 예민한 이유는 크게 세 가지로 꼽힌다.

첫째, 의회 승인 회피 논란이다. 미국 헌법은 전쟁 선포 권한을 의회에 부여하고 있다. 지금 상황을 '전쟁'으로 인정하는 순간, 트럼프 대통령이 의회 동의 없이 전쟁을 시작했다는 헌법 논쟁이 정면으로 열릴 수 있다. 공화당 의원들 입장에선 법적·헌법적 지뢰밭을 굳이 밟고 들어가고 싶지 않은 것이다.

둘째, 반전 여론과 '트럼프 브랜드' 문제다. 트럼프 대통령은 '끝없는 전쟁은 싫다'는 피로감과 '미국 우선주의(America First)'를 묶어 반전 후보 이미지를 만들었던 인물이다. 미군 사상자가 늘어나는 와중에 "우리는 전쟁 중"이라는 말이 공식화되면, "또다시 중동의 끝없는 전쟁에 빠졌다"는 지지층의 반발을 정면으로 맞게 된다.

셋째, 돈 문제, 즉 정치적 비용이다. 민주당은 이미 "하루 10억 달러가 드는 전쟁"이라는 메시지로 공세를 펴고 있다. '전쟁'이라는 용어가 입에 오르는 순간, 전쟁 비용 삭감·전쟁세 논쟁으로 번질 가능성이 커진다. 공화당이 강하게 밀던 감세·지출 구조에도 부담이 된다.

한마디로 말해, '전쟁'이라는 단어를 입에 올리는 순간 헌법·여론·예산 세 갈래에서 동시에 역풍이 불어오니, 차라리 용어를 바꿔 리스크를 관리해 보겠다는 노림수다.

이 같은 '용어 세탁'을 두고, 비판과 풍자도 만만치 않다. 보수 성향 매체 더 페더럴리스트(The Federalist)의 설립자 션 데이비스는 "프랑스 샴페인 지역에서 생산된 것만 샴페인이라고 부르듯, 이것도 전쟁이 아니라 '스파클링 전투(sparkling battle)'인가?"라고 꼬집었다. 소셜미디어에선 "전쟁이라 부르지 않는다고 해서 미사일이 덜 날아가는 건 아니다"라는 비판이 이어진다.

미국 심야 코미디 쇼가 이런 우스꽝스런 상황을 놓칠리 없다. 미국 CBS 방송의 심야 토크쇼인 '더 레이트 쇼 위드 스티븐 콜베어(The Late Show with Stephen Colbert)'의 진행자 스티븐 콜베어는 지난 4일 방송분에서 "전쟁이라 부르지 말라면서 폭격은 계속하는 건, 크리스마스에 유의어 사전(Thesaurus)을 선물받은 전쟁 같다"고 꼬집었다. 그는 트럼프 대통령이 직접 "우리는 전쟁 전선에서 잘하고 있다"고 말한 대목을 들며, "그러니까 전쟁이 아니라는 거죠? 전쟁이라고 부르지 말라는 건가요? 알겠습니다! 죄송합니다만, 대통령님, 뭐라고 하셨죠?"라고 되물었다.

트럼프 대통령은 같은 날 오후 백악관에서 열린 행사를 마무리하며 "이제 가서 '전쟁' 상황을 살펴봐야겠다"고 말했다. 정작 대통령은 거리낌 없이 '전쟁'을 입에 올리면서, 의회 공화당 의원들만 그 단어가 불러올 법적·정치적 족쇄를 피하려 애써 다른 표현을 찾는 모습이, 주연은 대본대로 연기하는데 조연들만 관객 눈치를 보며 대사를 고쳐 쓰는 듯한 어색한 장면을 만들고 있다.

2026년 3월 3일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 연방 의사당(캐피톨 힐)에서, 이란 정세와 관련한 미 상·하원 비공개 브리핑이 열리는 날 하원의장 마이크 존슨(공화당·루이지애나)이 취재진과 이야기를 나누고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

사진
코스피 9.6%·코스닥 14% 상승 [서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 코스피·코스닥 지수가 5일 역대급 상승률을 기록하며 마감했다. 코스피는 2008년 이후 최고 상승률을, 코스닥은 역대 최고 상승률을 기록했다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 490.36포인트(9.63%) 오른 5583.90에 마감했다. 개인은 1조7919억원 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 1445억원, 1조7141억원 순매도했다. [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 뉴욕증시가 美·이란 접촉설에 반등한 가운데 5일 오전 코스피가 전장 종가보다 579.64 포인트(11.38%) 상승하며 5673.18로, 코스닥은 101.55포인트(10.38%) 상승한 1079.99로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 15.20원 하락한 1461.00원에 주간거래를 시작했다. 2026.03.05 yym58@newspim.com 코스피는 이날 장중 한때 5700선을 돌파하며 12% 가까이 급등하기도 했다. 이날 오전 10시 20분 기준 608.23포인트(11.94%) 오른 5701.77에 거래됐다. 시가총액 상위 종목 대부분이 이날 대폭 올랐다. 삼성전자(11.27%), SK하이닉스(10.84%), 현대차(9.38%), 삼성전자우(12.02%), LG에너지솔루션(6.91%), 삼성바이오로직스(8.64%), SK스퀘어(11.64%), 한화에어로스페이스(4.38%), 기아(6.19%), HD현대중공업(9.39%) 등이 상승했다. 코스닥 지수도 동반 상승했다. 코스닥 지수는 전 거래일 대비 137.97포인트(14.10%) 오른 1116.41에 거래를 마쳤다. 개인은 1조5530억원 팔아치웠고, 외국인과 개인은 각각 8319억원, 7417억원 사들였다. 코스닥 종목별로는 에코프로(20.18%), 알테오젠(11.60%), 에코프로비엠(16.55%), 삼천당제약(22.95%), 레인보우로보틱스(18.47%), 에이비엘바이오(15.04%), 리노공업(18.53%), 코오롱티슈진(12.29%), 리가켐바이오(16.06%), HLB(10.07%) 등이 상승했다. 이날 장 초반 급등세로 매수 사이드카가 발동됐다. 코스피 시장에서는 오전 9시 6분 매수 사이드카가 발동됐으며 올해 들어 여섯 번째 발동이다. 코스닥 시장에서도 올해 네 번째 사이드카가 발동됐다. 매수 사이드카는 선물가격이 급등하거나 급락할 때 프로그램 매매를 일시적으로 제한해 시장 충격을 완화하기 위한 장치다. 코스피 시장에서는 코스피200 선물 가격이 전일 대비 5% 이상 변동한 상태가 1분 이상 지속될 경우 발동되며, 발동 시 프로그램 매매 호가 효력이 5분간 정지된다. 이날 국내 증시 급등은 미국·이란 전쟁이 조기에 종식될 것이라는 기대감이 커지면서 미국 3대 지수가 상승 마감한 영향으로 풀이된다. 국제유가 상승세가 둔화된 점도 투자심리 회복에 영향을 미쳤다. 코스피200 야간선물도 상한가(8%)로 마감하며 장 시작 전부터 국내 증시 반등 기대감을 키웠다. 이경민, 정해창 대신증권 연구원은 "외부적으로는 미국과 이란 모두 강경한 태도를 보이고 있으나 대내외적 상황과 물밑접촉 가능성을 고려할 때 사태의 장기화 가능성이 높지 않다는 전망이 다시 힘을 얻는 중"이라며 "전일 저점 형성 이후 순매수 전환된 외국인의 매수가 오늘까지 이어졌고, 개인의 저가매수세가 강화됐다"고 설명했다. 한지영 키움증권 연구원은 "대형 악재로 서킷브레이커까지 발동될 정도의 폭락이 발생했지만 시장 참여자들이 이를 저가 매수 기회로 인식하며 증시 회복력이 나타나고 있다"며 "현재는 매도보다는 매수 대응이 유효한 구간"이라고 말했다. ycy1486@newspim.com 2026-03-05 16:02
사진
눈·비 그친 뒤 주말 '꽃샘추위' [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인인 오는 6일까지 이어지는 눈·비가 그친 뒤 주말에는 기온이 뚝 떨어지며 꽃샘추위가 이어질 전망이다. 5일 기상청 정례브리핑에 따르면 이날 늦은 오후부터 전국에 내리는 비는 하루 뒤인 오는 6일 오전 대부분 지역에 그칠 전망이다. 강원 산지 등 일부 지역에서는 비 대신 최대 15cm 이상 눈이 내릴 가능성도 있다. [사진=기상청] 비와 눈이 그친 뒤 6일 오후부터는 북서쪽에서 찬 공기가 강하게 내려오면서 전국에 강한 바람이 분다. 먼바다와 제주도 해상을 중심으로 풍랑특보가 발효될 가능성이 있다. 도로 상황도 악화할 전망이다. 지역과 해발고도에 따라 빗길 또는 빙판길이 예상된다. 주말인 오는 7~8일은 한반도가 고기압 영향권에 들면서 전국이 대체로 맑겠다. 다만 6일 강수 이후 내려온 찬 공기가 머물면서 주말 기온은 평년보다 다소 낮겠다. 바람까지 더해지며 체감온도는 더 낮겠다. 낮에는 일사가 강해 기온이 오르지만 밤에는 복사냉각으로 기온이 큰 폭으로 떨어져 일교차가 15도 안팎까지 벌어지는 곳도 있겠다. 내륙을 중심으로는 아침 기온이 영하로 내려가 서리가 내리는 곳이 있겠다. 얼름이 녹는 시기인 만큼 지반과 공사장, 절개지 주변 안전사고도 주의해야 한다. calebcao@newspim.com 2026-03-05 13:08

기사 번역
