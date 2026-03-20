[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 3월 20일

◆국회의장
11:00 2026년 국회경비대 특별승진 임용식 / 국회 경비대 하모니홀
12:00 국회 개방 버스킹 콘서트 <봄을 여는 버스킹> / 국회 강변서재
◆본회의 및 상임위원회
00:00 본회의 / 본회의장
◆의원실 세미나
09:00 한국거래소의 주식시장 거래시간 연장에 대한 이해관계자 간담회 / 의원회관 제3간담회의실
11:00 정유업체 4사 공개 간담회 / 의원회관 제7간담회의실
13:30 인공지능 기본법 시행 이후의 인공지능 윤리 논의 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 산단열 탈탄소화 실현 방안 토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
14:00 순천 RE100 국가산업단지 유치 국회 세미나 / 의원회관 제9간담회의실
15:00 장애인 참정권 보장을 위한 토론회: 제 9회 전국동시 지방선거 / 의원회관 신관 제3세미나실
15:00 전남 화학산업 소부장 특화단지 유치 포럼 / 의원회관 제2소회의실
◆소통관 기자회견
10:20 최혁진 의원, [장애인 특수교육법 기자회견]
13:20 전용기 의원, [민주파출소 정례브리핑]
◆더불어민주당
*정청래 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
본회의 / 국회 본관 본회의장
◆국민의힘
*장동혁 당대표
14:00 울산광역시당 지방선거 출마예정자 정견 발표회 / 종하 이노베이션센터
본회의 / 국회 본회의장
*송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
본회의 / 국회 본회의장
◆조국혁신당
*조국 당대표
09:30 한겨레TV <뷰리핑> 출연
15:30 안광호 인천 영종구청장 후보 개소식 / 안광호 후보 선거사무소
*서왕진 원내대표
07:30 해상풍력 얼라이언스(KODA) 포럼 / 여의도 글래드호텔 2F
◆개혁신당
*이준석 당대표
10:20 tv조선 <강펀치> 출연
18:02 KBS1-R <뉴스레터k> 전화인터뷰
*천하람 원내대표
07:30 YTN-R <장성철의 뉴스명당> 출연
allpass@newspim.com