[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 3월 25일

◆상임위원회
10:00 윤석열정권정치검찰조작기소의혹 사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의 / 본관 406호
14:00 문화체육관광위원회 체육관광법안심사소위원회 / 본관 506호
14:30 기후에너지환경노동위원회 전체회의 / 본관 622호
◆의원실 세미나
07:00 정동영 의원실 등, 피지컬AI 프론티어 강국 신기술 조찬포럼［시즌3］/ 의원회관 신관 제2세미나실
10:00 이학영 의원실 등, 제품안전 및 소비자권익보호를 위한 집단소송법 도입 토론회 및 집단소송법 제정 촉구대회 / 의원회관 대회의실
10:00 박정현 의원실 등, 디지털 플랫폼 시대 합리적 소비자보호 방안 / 의원회관 제5간담회의실
10:00 송석준 의원실 등, 한강사랑포럼 국회토론회 / 의원회관 제4간담회의실
10:30 송재봉 의원실 등, 전국골목상권연합회 준비위원회 발족식 / 의원회관 신관 제1세미나실
13:30 김소희 의원실 등, AI 로봇과 노동의 미래: 공존인가, 종말인가? / 본관 245호
14:00 고동진 의원실, 고동진의 청년멘토링 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 백혜련 의원실 등, 수원의 미래 경제자유구역 지정을 위한 정책토론회 / 의원회관 신관 제1세미나실
14:00 오기형 의원실 등, 중복상장 쟁점과 개선방향 토론회 / 국회도서관 소강당
14:00 한병도 의원실, 한국 차문화 발전을 위한 정책 포럼 / 의원회관 제2소회의실
14:00 위성곤 의원실 등, 해상풍력 특별법 시대 과도기 최소화와 어업인 수용성 확보 정책 토론회 / 의원회관 신관 제3세미나실
16:00 이주희 의원실, 남양주 가정폭력·스토킹 여성살해사건 대책마련 긴급간담회 / 의원회관 제10간담회의실
◆소통관 기자회견
09:40 신미연 대변인, [진보당 장지화 성남시장 후보 공공주택 설립 촉구 기자회견]
10:20 김영배 의원, [현안 기자회견]
11:00 김정호 의원, [역사정의 대의에 부합하는 민주유공자법 제정 촉구 기자회견]
11:40 송석준 의원, [한강사랑포럼 기자회견]
16:00 최기상 의원, [현안 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
10:00 충북 충주시 민생 현장 최고위원회의 / 유네스코국제무예센터 국제회의장
11:30 충북 충주시 무학시장 및 자유시장 방문 / 자유시장 입구
*한병도 원내대표
14:00 한국 차 문화 발전을 위한 정책 포럼 / 의원회관 제2소회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
16:00 KBS 사사건건 출연
*송언석 원내대표
10:00 디지털자산 과세제도 개선 관련 현장 간담회 / 디지털자산거래소 코인원
◆조국혁신당
*조국 당대표
10:20 빛가람동 호수공원 전망대 방문 / 스마트미디어스테이션
11:00 영산포 풍물시장 방문 / 나주이불할인마트
11:40 나주농민회 영농발대식 방문 / 영산강 둔치 체육공원
12:30 금성관 망화루 방문 / 전남 나주시 금성관길 8
14:00 함평공영터미널 방문 / 전남 함평군 함평읍 중앙길 46
14:50 이윤행 후보 선거사무소 개소식 / 이윤행 후보 선거사무소
*서왕진 원내대표
09:00 정치개혁 농성단 농성 17일차 결의대회 / 정치개혁 광장
14:00 기후에너지환경노동위원회 전체회의 / 본관 622호
◆개혁신당
*이준석 당대표
09:00 2026 ASIA-PACIFIC FINANCIAL FORUM / 서울 더플라자 호텔
10:00 동아일보-Y <정치를 부탁해> 출연
*천하람 원내대표
10:20 TV조선 류병수의 강펀치 출연