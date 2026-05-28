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[6·3 지선] 정원오 "안전예방 예산 3배 확대…서소문 참사, 정쟁화 않겠다"

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  • 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 28일 안전예방 예산을 3배 확대하겠다고 공약했다.
  • 정 후보는 시장 직속 생명안전위원회 설치와 다중 현장점검·생명안전 교육 확대 등 안전 공약을 제시했다.
  • 서소문 고가차도 붕괴 참사에 대해 정쟁화하지 않겠다고 밝히며 책임 규명은 공식 조사 결과를 보겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"안전예방, 사후 복구 예산의 7배 효과"…"단톡방 논란은 캠프와 무관"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 안전예방 예산을 3배 확대하겠다는 공약을 내세웠다. 최근 발생한 서소문 고가차도 붕괴 참사에 대해 '정쟁화하지 않겠다'는 입장도 내놨다.

정 후보는 28일 오전 서울 중구 정원오 후보 캠프 사무실에서 기자간담회를 갖고 이같이 밝혔다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 27일 오후 서울 중구 국립중앙의료원 장례식장에 마련된 서소문 고가차도 붕괴 사고 희생자의 빈소를 찾아 조문을 마친 뒤 취재진의 질문에 답변하고 있다. [뉴스핌DB]

앞서 정 후보는 지난 26일 오후 서소문 참사 발생 직후 모든 선거유세를 취소한 바 있다. 이날 정 후보는 모두발언을 통해 "서소문 고가 철거 현장 붕괴와 수서동 매몰 사고로 희생되신 분들의 명복을 빈다"라며 "왜 여전히 이런 안타까운 사고가 반복되는지, 세월호 참사와 이태원 참사 이후 우리 사회의 기준은 제대로 바뀌었는지, 대책들은 실제 작동하고 있는지 무겁게 묻게 된다"고 했다.

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그러면서 "서울시장이 무엇을 중요하게 보느냐가 서울시정의 우선순위를 결정한다"라며 안전예방 예산을 3배 확대하겠다고 밝혔다. 현재 서울시는 재난관리기금의 10%를 안전 예방에 활용하고 있는데, 이를 30%까지 확대하겠다는 방침이다.

관련해 정 후보는 "안전예방에 들어가는 예산은 사후 복구에 들어가는 예산의 7배에 달하는 효과가 있다고 한다"라며 "예방에 들어가는 예산이 많으면 사후 복구 예산을 쓰지 않아도 되는데, 지금 서울시의 행정을 보면 사후에 어떻게 조치할 것인가에 집중됐다. 이런 부분을 과감하게 예방 위주로 바꿀 것"이라고 설명했다.

아울러 ▲시장 직속 생명안전위원회 설치 ▲산업안전기동대·특별사법경찰·소방·자치경찰·자치구의 2·3중의 현장 점검 체계 가동 ▲생명안전 교육 및 캠페인 확대 등이 핵심 공약이다. 정 후보는 "시장 직속으로 위원회를 구성해 안전·생명 관련 내용을 직접 챙기겠다. 전반적인 공직사회 분위기를 생명 ·안전을 중시하도록 만드는 것이 1번 과제"라고 했다.

이날 정 후보는 최근 불거진 단톡방 논란에 대해 "캠프와 무관한 것이지만 어느 시민이든 사고에 대해 그렇게 표현하는 것은 있을 수 없는 일이라고 생각한다"고 했다.

서소문 참사 발생 직후 '정원오의 착착캠프 지지자' 단톡방에서 '사고는 정 후보에게 호재다. 정 후보가 이걸 적극적으로 공세에 활용했으면 좋겠다. 기왕이면 피해가 더 커야 좋겠다'라는 대화가 오갔다. 해당 대화 내용이 담긴 캡처가 인터넷에 돌자 단톡방이 폭파됐다. 또 정 후보는 "(서소문) 사고 발생 즉시 이것을 선거에 활용하지 말라는 경고 지침을 내렸다"고 부연했다.

또 서소문 참사의 책임 소재에 대해 묻자 "공식 조사 결과가 아직 나오지 않은 상태라 책임을 예단할 수 없다고 생각한다"고 말했다.

한편 이날 오후 11시부터 선거관리위원회가 주관하는 서울시장 후보 TV토론회를 진행한다. 정 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 범보수 후보인 김정철 개혁신당 서울시장 후보와 범진보 후보인 권영국 정의당 서울시장 후보가 4자 토론회 형식으로 열린다.

토론과 관련해 정 후보는 "(서소문 참사 관련) 부분들을 정쟁화하는 토론이 되지 않을 것이다. 적어도 제가 하는 토론은 그런 것"이라면서도 "전체적으로 현재 서울이 가지고 있는 생명·안전에 대한 부분은 어떻게 향상하고 개선할지에 대해 논의하면 좋겠다고 생각한다"고 덧붙였다.

한편 토론회 다음날인 29~30일 양일간 사전투표가 시작된다. 사전투표 기간 전국 읍·면·동에 설치된 사전투표소에서 오전 6시~오후 6시까지 참여할 수 있다. 본투표일은 6월3일이며 투표 시간은 오전 6시~오후 6시로 같다.

100wins@newspim.com

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