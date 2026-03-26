[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 3월 26일

◆상임위원회
10:00 행정안전위원회 전체회의 / 본관 445호
14:00 문화체육관광위원회 문화예술법안심사소위원회 / 본관 506호
14:00 기후에너지환경노동위원회 전체회의 / 본관 622호
◆의원실 세미나
10:00 임미애 의원실 등, 농산자조금법 제정 관련 국회토론회 / 의원회관 제2소회의실
10:00 장철민 의원실 등, 가스안전 공공성 100년을 설계하다 / 의원회관 제4간담회의실
10:00 박정현 의원실 등, 고향사랑기부제 평가와 발전 방안 국회토론회 / 의원회관 제1소회의실
10:00 박홍배 의원실 등, 노동법 바깥에서 일하는 사람들의 권리부재 실태 증언대회 / 의원회관 제2간담회의실
10:00 김태년 의원실 등, 생산적 금융을 위한 거래소 거버넌스 대전환 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 이정문 의원실 등, 온라인투자연계금융 활성화 방안을 위한 정책 토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
10:00 김동아 의원실, 제2회 벤처·스타트업 성장포럼: AI 실용화 시대, 벤처·스타트업의 스케일업 전략 / 의원회관 제1간담회의실
10:00 민병덕 의원실 등, 토큰증권 법제화 이후 자본시장의 구조 변화와 제도적 과제 / 의원회관 신관 제3세미나실
13:30 박지원 의원실 등, 한국금융 대전환을 연다: 2026 폴리뉴스·상생과통일포럼 제26차 금융포럼 / 의원회관 제2소회의실
14:00 정춘생 의원실 등, '새로운 남성성' 확산을 위한 제안: 성평등 정책 국회 토론회 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 이용선 의원실 등, '정치개혁과 정당의 교육 기능 강화 방안' 토론회 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 부승찬 의원실 등, 경기도 주택공급 활성화 방안 / 의원회관 신관 제2세미나실
14:00 오세희 의원실, 더불어민주당 전국소상공인위원회 운영위원회 워크숍 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 김현 의원실, 보편적시청권 제도 개선 토론회 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 안도걸 의원실 등, 지역균형발전을 위한 주거·금융정책 활성화 방안 / 의원회관 대회의실
14:00 주호영 의원실, 현대일본학회-한일의원연맹 공동학술회의 1강 다카이치 정권과 대일외교 전망 / 이룸센터 B1 누리홀
16:00 윤건영 의원실 등, 반복되는 대형산불, 어떻게 대응할 것인가?: 더불어민주당 재난재해대책특별위원회 세미나 / 의원회관 신관 제1세미나실
◆소통관 기자회견
09:00 박수민 의원, [서울시장 출마선언 기자회견]
09:20 전현희 의원, [현안 기자회견]
09:40 남인순 의원, [제대로 된 통합돌봄 시행을 위한 공공성 강화 촉구 기자회견]
10:00 이소영 의원, [현안 기자회견]
10:20 김승수 의원, [정치 현안 기자회견]
11:00 용혜인 의원, [유가상승에 따른 어민 면세유 유가정책 관련 기자회견]
11:20 이건태 의원, [이재명 정부 청와대 행정관 출신 후보자 기자회견]
11:40 최혁진 의원, [지역인재 육성법 발의 기자회견]
13:40 오세희 의원, [민생 현장에 필요한 추경 편성 요구 기자회견]
14:00 김선교 의원, [현안 기자회견]
14:20 주호영 국회부의장, [현안 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
10:30 김부겸 전 국무총리 회동 / 컨퍼런스하우스달개비
*한병도 원내대표
08:00 2026년 추가경정예산안 당정협의 / 국회의원회관 306호
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표·송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
15:00 코로나백신 진상규명위원회 출범 촉구 / 국회 본관 앞 계단
*장동혁 당대표
19:00 채널A 뉴스A 출연
◆조국혁신당
*조국 당대표·서왕진 원내대표
09:30 최고위원회 회의 / 정치개혁 광장
10:00 정치개혁 개혁진보4당 3보1배 / 정치개혁 광장
*서왕진 원내대표
11:30 장윤선의 취재편의점 라이브 / 정치개혁 광장
14:00 기후에너지환경노동위원회 입법공청회 / 국회 본관 622호
◆개혁신당
*이준석 당대표·천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실
*이준석 당대표
14:00 부산시장후보 정이한 선대위 발대식 / 정이한 선거사무소
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