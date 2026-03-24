[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 3월 24일

◆상임위원회
10:00 과학기술정보방송통신위원회 정보통신방송법안심사소위원회 / 본관 628호
10:00 행정안전위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 445호
10:00 행정안전위원회 법안심사제2소위원회 / 본관 446호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 농림축산식품법안심사소위원회 / 본관 501호
13:30 교육위원회 전체회의 / 본관 522호
14:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 본관 627호
14:00 국방위원회 전체회의 / 본관 419호
14:00 문화체육관광위원회 전체회의 / 본관 506호
14:00 기후에너지환경노동위원회 전체회의 / 본관 622호
14:30 성평등가족위원회 전체회의 / 본관 550호
◆의원실 세미나
08:00 김태년 의원실, 경제는 민주당 45강 / 의원회관 제1소회의실
10:00 어기구 의원실 등, 2026 국회철강포럼 정기총회 / 의원회관 신관 제1세미나실
10:00 김승수 의원실, 6·3 지방선거 야당탄압 가짜뉴스 감시 특별위원회 대책회의 / 의원회관 제5간담회의실
10:00 유용원 의원실 등, 대한민국 해병대 발전 국회 세미나 / 의원회관 제2소회의실
10:00 백혜련 의원실 등, 성차 과학 및 성차 의약학 활성화 정책 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 이재관 의원실 등, 유통·제조업 상생발전을 위한 제도개선 간담회 / 의원회관 제10간담회의실
13:30 강선영 의원실 등, K-방산 지속가능한 성장을 위한 대응전략과 개선방안 / 의원회관 제1소회의실
14:00 윤준병 의원실, "K-컬처 문화올림픽 개최전략" 세미나 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 김선민 의원실 등, 실손보험 제도의 문제점 및 개선 방안 모색 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 고동진 의원실 등, 피지컬 AI 시대 로봇기술의 발전과 대한민국 산업의 미래 국회 정책 토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
◆소통관 기자회견
09:40 정혜경 의원, [학교비정규직 노동자 집단입당 환영 기자회견]
10:00 민병덕 의원, [강민정 서울특별시교육감 예비후보 정책 발표 기자회견]
10:20 이미선 대변인, [진보당 모두를위한서울특별위원회 정례브리핑]
10:40 김상욱 의원, [부울경 통합 관련 기자회견]
11:00 이용우 의원, [건설노동자 주5일제 실현 촉구 기자회견]
11:20 조계원 의원, [재외동포 교육문화센터 건립 촉구 기자회견]
13:40 어기구 의원, [취약계층 위한 '전쟁추경' 농업 지원 반영 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
09:10 착!붙 공약 프로젝트 런칭 행사 / 국회 본관 당대표회의실
10:00 더불어민주당·중소기업중앙회 중동상황 대응을 위한 중소기업 간담회 / 중소기업중앙회 5층 리더스룸
14:00 더불어민주당 청년 관계 기구 청년 정책 간담회 및 정책 제안 / 국회 본관 당대표회의실 ※ 본행사 13:50부터 시작
14:15 국방위원회 제2차 전체회의 / 국방위 전체회의실
17:00 매일경제 창간 60주년 기념 제36차 국민보고대회 / 서울 신라호텔 2층 다이너스티홀
*한병도 원내대표
09:10 부산 현안 관련 간담회 / 국회 본관 원내대표회의실
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
14:00 전북 현안 관련 기자 간담회 / 전북특별자치도의회 기자실
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
17:00 매일경제 창간 60주년 기념식 및 제36차 국민보고대회 / 서울신라호텔 다이너스티홀
21:00 TV조선 뉴스9 출연 / TV조선
*송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 /국회 본관 245호
◆조국혁신당
*조국 당대표
08:15 뉴스토마토 <뉴스인사이다> 출연
*서왕진 원내대표
09:30 의원총회 / 정치개혁 광장(본청 앞 농성장)
14:00 기후에너지환경노동위원회 전체회의 / 국회 본관 622호
16:40 매일경제 창간60주년 기념 제36차 국민보고대회 / 서울 신라호텔 다이너스티홀 2층
◆개혁신당
* 이준석 당대표
07:30 YTN-R 장성철의 뉴스명당 출연
14:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 국회 본관 627호
16:40 매일경제 창간 60주년 기념식 및 제36차 국민보고대회 / 서울 신라호텔(서울특별시 중구 동호로 249)
* 천하람 원내대표
08:30 채널A 정치시그널 출연
14:00 여의도너머-Y 다깐다 출연
18:10 KBC 여의도초대석 출연
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
18:30 YTN-R 김준우의 정면승부 출연
seo00@newspim.com