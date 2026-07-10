남양유업, 몽골 식품 유통기업과 100억 수출 MOU

AI 핵심 요약beta
- 남양유업이 9일 몽골 막시무스와 수출 MOU를 체결했다.
- 3년간 100억원 규모로 K푸드 수출 확대에 나섰다.
- 조제분유와 유제품으로 몽골 시장 공략을 넓혔다.
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국내 유업계 유일 한·몽 경제사절단 참여
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 남양유업이 몽골 식품 유통기업과 손잡고 K푸드 수출 확대에 나선다.
남양유업은 지난 9일 한·몽 비즈니스 포럼에서 몽골 식품 유통기업 막시무스 디스트리뷰션과 3년간 100억원 규모의 K푸드 수출 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.
이번 협약은 지난 4월 한·베 비즈니스 포럼에서 체결한 3년간 700억원 규모 수출 협약에 이은 두 번째 경제사절단 성과다. 남양유업은 베트남과 몽골 경제사절단에 모두 국내 유업계에서 유일하게 참여했다.
협약식은 한·몽 양국 정부가 주관한 비즈니스 포럼 공식 일정으로 진행됐다. 김승언 남양유업 대표집행임원과 배상곤 막시무스 대표를 비롯해 김정관 산업통상부 장관, 토그미드 도르지한드 몽골 부총리 등이 참석했다.
남양유업은 이번 협약을 통해 기존 프렌치카페 믹스커피 중심이던 몽골 수출 품목을 조제분유와 유제품 전반으로 확대한다. 주요 품목은 임페리얼XO, 아이엠마더, 아기사랑수 등 조제분유와 맛있는우유GT 멸균유, 드빈치 치즈, 남양 요구르트 등이다.
막시무스는 몽골 전역에 1만3000여개 유통망을 보유한 식품 유통기업이다. 노민, 오르길 등 대형마트와 CU, GS25 편의점은 물론 전통시장과 골목 식료품점까지 폭넓은 유통망을 운영하고 있다. 현대식 물류센터와 콜드체인 시스템도 갖추고 있어 조제분유와 유제품 공급 확대의 핵심 파트너가 될 것으로 기대된다.
남양유업은 지난해 하반기 단백질 음료 테이크핏 몬스터를 몽골 대형마트에 입점시킨 데 이어 올해 1월 몽골 CU에도 출시하며 현지 소비자 접점을 넓혀왔다.
김승언 남양유업 대표집행임원은 "베트남에 이어 몽골에서도 정부 경제사절단을 통해 전략적 협력 기반을 마련하게 됐다"며 "국산 원유 기반 조제분유 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서 지속 가능한 성장 기반을 넓히겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com