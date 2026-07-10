케이엔에스, 35억원 규모 원통형 배터리 설비 수주

AI 핵심 요약beta
- 케이엔에스가 10일 종루이전자와 35억원 계약했다.
- 원통형 배터리 CID 자동화 설비를 공급하기로 했다.
- 휴머노이드 확산에 부품·설비 투자 기대가 커졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 첨단산업 무인 자동화 전문기업 케이엔에스는 글로벌 이차전지 부품기업 종루이전자와 약 35억원 규모의 원통형 배터리 CID(전류차단장치) 자동화 설비 공급계약을 체결했다고 10일 밝혔다.
회사에 따르면 CID는 원통형 배터리에 적용되는 핵심 안전 부품으로, 배터리 내부 이상 압력 발생 시 전류를 차단해 화재 및 폭발 위험을 낮추는 역할을 한다. 케이엔에스는 CID 자동화 장비 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있으며, 국내 시장 점유율 75%를 차지하고 있다.
계약 상대방인 종루이전자는 국내외 탑티어 셀메이커를 대상으로 다양한 배터리 핵심 부품을 공급 중인 기업으로, 글로벌 원통형 배터리 밸류체인에서 중요한 축을 담당하고 있다. 특히 케이엔에스는 지난 2024년 종루이전자와 국내 합작법인 종루이코리아를 설립하며 파트너십을 강화한 바 있다.
업계에서는 전기차를 넘어 휴머노이드 로봇, 우주항공, 피지컬 AI 등 차세대 산업으로 원통형 배터리의 적용 범위가 확장될 것으로 보고 있다. 또한 주요 휴머노이드의 배터리 폼팩터로 원통형 배터리가 채택될 가능성에 주목하고 있다. 이를 기점으로 원통형 배터리 핵심 부품과 자동화 설비에 대한 신규 투자 사이클이 본격화될 수 있다는 기대가 커지고 있다.
케이엔에스 관계자는 "휴머노이드의 양산 및 현장 투입은 피지컬 AI 업계 전반에 걸쳐 본격적인 추가 성장의 신호탄이 될 것"이라며 "원통형 배터리가 주요 폼팩터로 채택될 가능성이 커진 만큼 관련 부품 및 설비 분야의 대규모 투자 사이클이 예상된다"고 말했다.
그는 이어 "당사는 종루이전자 및 종루이코리아 등과의 우호적 관계에 기반한 안정적인 캡티브 매출 기반을 보유하고 있을 뿐 아니라, 다양한 고객사에 원통형 배터리 핵심 설비를 공급하고 있다"며 "이차전지 산업에서 안정적인 매출 기반을 확보하는 한편, 피지컬 AI 등 신규 성장 산업으로 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.
한편, 케이엔에스의 관계사 종루이코리아는 최근 2170뿐 아니라 4680(46파이) 원통형 배터리 부품까지 대응 범위를 넓히며 성장 모멘텀을 대폭 강화했다. 실제 종루이코리아는 최근 3공장 증설을 결정하며 원통형 배터리 부품 수요 확대에 대응하고 있는 것으로 알려졌다.
nylee54@newspim.com