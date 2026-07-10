유니슨, 한국중부발전과 해상풍력 O&M 협력

AI 핵심 요약beta
- 유니슨이 10일 한국중부발전과 해상풍력 O&M 업무협약을 체결했다
- 양사는 발전단지 운영·유지보수·기술교류·인력양성 등에 협력하기로 했다
- 유니슨은 축적된 터빈 기술과 O&M 경험으로 해상풍력 안정운영과 LCOE 절감에 기여할 계획이다
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기술교류·전문인력 양성 통해 국내 O&M 기반 마련
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 풍력발전 전문기업 유니슨이 한국중부발전과 해상풍력 발전단지의 운영 및 유지보수(O&M) 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.
이번 협약은 해상풍력 발전단지의 안정적인 운영과 효율적인 유지보수 체계를 구축하고 발전원가(LCOE) 절감 기반을 마련하기 위해 추진됐다.
회사에 따르면 양사는 발전단지 운영 및 유지보수 계획 수립, 기술교류, 전문인력 양성 등에서 협력한다. 향후 추진 예정인 풍력발전사업도 사업개발과 운영계획 수립 등 세부 추진 방안을 함께 검토할 예정이다.
유니슨은 그동안 축적한 풍력터빈 설계·제조 기술과 자체 O&M 조직 운영 경험을 바탕으로 발전단지의 안정적인 운영을 지원할 계획이다. 또한 명운산업개발과의 전략적 협력을 통해 낙월해상풍력 O&M 사업을 추진하고 있으며 국내 해상풍력 유지보수 체계 구축과 전문인력 양성에도 힘쓰고 있다고 회사측은 설명했다.
유니슨 김병주 대표이사는 "자사는 40여 년간 풍력터빈 제조사로서 설계·제조 기술과 자체 O&M 조직 운영 경험을 함께 축적해 왔다"며 "터빈 제조 기술과 운영 경험을 바탕으로 해상풍력 발전단지의 안정적인 운영과 유지보수 시스템을 갖추는 데에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.
그는 "이번 협약을 계기로 한국중부발전과 협력을 확대하고 국내 해상풍력 O&M 기반 확립과 발전원가(LCOE) 절감을 위해 함께 노력할 것"이라고 덧붙였다.
한편 유니슨은 풍력터빈 설계·제조부터 설치, 운영, 유지보수까지 풍력발전 전 밸류체인에 걸친 기술과 경험을 보유한 국내 풍력발전 전문기업이다. 이 회사는 자체 O&M 조직을 기반으로 풍력발전단지에 대한 사례를 축적하고 있으며 해상풍력 시장에서도 경쟁력을 확대해 나가고 있다.
nylee54@newspim.com