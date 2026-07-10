청년 일자리·주거·자산 지원 묶는다...기획처, 내년 예산 반영 검토

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10일 청년정책 전문가 토론회 개최

일자리·창업·자산·주거·결혼 분야 논의

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 기획예산처가 청년의 일자리, 창업, 자산, 주거, 결혼 등 생애 경로 전반을 아우르는 재정투자 방향을 논의했다. 논의 결과는 내년도 정부 예산안과 중장기 국가발전전략에 반영될 예정이다.

기획예산처는 10일 한국프레스센터에서 이 같은 내용의 '청년정책 전문가 토론회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 토론회는 청년의 생애 경로 전반에서 나타나는 불안정 요인을 구조적으로 진단하고 향후 재정정책의 역할과 투자 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

토론회에는 박홍근 기획예산처 장관을 비롯해 통합성장정책기획관, 사회예산심의관, 정책보좌관, 청년보좌역과 청년정책 분야 전문가들이 참석했다.

정부세종청사 기획예산처 전경 [사진=뉴스핌DB]

조은주 리워크연구소 대표는 총괄 발제에서 청년 문제가 교육, 일자리, 주거, 자산, 결혼 등 삶의 주요 단계에서 불안정이 누적되는 구조적 문제라고 진단했다.

조 대표는 계층이동 사다리 약화와 노동·주거·자산 격차, 불공정·불평등 심화가 청년세대 불안의 본질이라고 지적했다. 이어 예산과 성과평가 등 정책 결정 과정에서 청년 참여를 확대하고 세대상생과 연대를 기반으로 정책 방향을 전환해야 한다고 제언했다.

일자리 분야에서는 양질의 첫 일자리 부족과 노동시장 진입 지연, 경력직 중심 채용 확산이 청년의 안정적 노동시장 정착을 어렵게 하는 요인으로 제시됐다.

전문가들은 중소기업 취업 청년에게 직무훈련, 역량 개발, 주거비·교통비 등을 결합한 경력 형성 패키지를 지원해 첫 일자리의 질을 높일 필요가 있다고 제안했다. 기업에 대한 고용장려금 중심 지원을 청년 직접 지원으로 전환해 청년의 조기 노동시장 진입을 돕는 방향으로 재정 지원 구조를 개편해야 한다는 의견도 나왔다.

창업 분야에서는 청년 창업 기업의 낮은 생존율과 지원 종료 이후 후속 성장 연계 부족, 실패 이후 재도전 경로 미흡이 문제로 지적됐다.

전문가들은 창업 지원을 무상 보조 중심에서 투자성·조건부 지원 방식으로 전환하고 성과 달성 여부에 따라 후속 지원을 연계할 필요가 있다고 봤다. 창업 이전 단계의 시장검증, 창업자 생계비 지원, 주거·창업 연계, 지역 초기 자본 공급 등 창업 전후 공백을 보완하는 지원체계도 제안됐다.

자산 형성 분야에서는 부동산 등 실물자산 격차와 이전자산 차이에 따른 세대 간, 청년층 세대 내 자산 불평등이 논의됐다.

2026년 3월 31일 오후 서울 서초구 양재동 aT센터에서 열린 '2026년 중견기업 일자리 박람회' 채용 공고 게시대를 구직자들이 보고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

전문가들은 청년 개인의 소득, 고용 상태, 부채 상황, 생애 목표에 따른 맞춤형 자산 형성 지원체계가 필요하다고 제안했다. 청년형 개인종합자산관리계좌(ISA) 등 다른 자산 형성 정책 상품과의 연계를 높이고, 청년 대상 재무상담과 금융역량 강화 교육을 병행해야 한다는 의견도 제시됐다.

주거 분야에서는 기존 청년 주거지원 정책이 다양하게 확대됐지만 청년의 실제 생애 경로와 충분히 연결되지 못하고 있다는 진단이 나왔다.

이에 따라 이용 가능한 주거정책을 확인·신청할 수 있도록 국토교통부와 한국토지주택공사(LH)의 주거복지 통합 플랫폼인 마이홈을 고도화하고, 전세대출 이용자의 성실 상환 이력을 후속 금융 지원과 연계하는 방안 등이 논의됐다.

결혼 분야에서는 고용불안정과 주택 가격 상승, 자산 형성 부담이 청년의 결혼과 출산을 제약하는 주요 요인으로 지적됐다.

전문가들은 결혼과 출산이 주거·자산 마련 등 경제적 조건에 과도하게 좌우되지 않도록 아동기부터 자산 형성에 대한 직접 지원이 필요하다고 제안했다. 청년 자산 형성 프로그램을 아동기까지 확대하고, 보육서비스를 확대해 양육비와 사교육비 부담을 완화해야 한다는 의견도 나왔다.

기획예산처는 이번 토론회에서 제기된 전문가 의견을 바탕으로 청년정책의 재정투자 방향을 종합 검토할 계획이다. 청년의 생애 이행 경로를 기준으로 정책 간 연계성과 체감도를 높이는 방안을 모색한다는 방침이다.

박 장관은 청년의 삶을 복합·다층적인 난해한 고차방정식으로 설명하며 "지금이야말로 20년 뒤 대한민국의 주역이 될 청년세대에 대해 과감하고 전폭적인 투자를 단행해야 할 골든타임"이라고 밝혔다.

기획예산처는 이번 토론회를 계기로 제안된 청년정책을 내년도 정부 예산안과 중장기 국가발전전략 수립 과정에 반영할 예정이다.

jongwon3454@newspim.com