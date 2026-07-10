모티브링크, 전장 부품서 고부가 모듈 사업으로 전환

AI 핵심 요약beta
- 모티브링크가 10일 전기차 전장 부품을
- 고부가가치 전력변환 모듈 사업으로 전환했다고 밝혔다.
- 동양이엔피와 협력해 부품-모듈-생산 수직계열화로
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 친환경 전력변환 솔루션 기업 모티브링크가 전기차 전장 부품 사업을 고부가가치 모듈 사업으로 전환한다고 10일 밝혔다.
회사에 따르면 ICCU, 트랜스포머 등 전기차 전력변환 핵심 부품 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 전력변환 모듈, 회로 모듈 등 모듈형 제품 포트폴리오를 확대할 계획이다. 고전압 전력변환 부품 개발 경험과 글로벌 고객 레퍼런스를 기반으로 완성차 및 1차 협력사의 차세대 전동화 플랫폼 요구에 맞춘 솔루션을 늘려나갈 방침이다.
글로벌 마켓 인사이트의 조사에 따르면 전력 제어 장치 등이 통합된 전장 모듈 시장은 오는 2032년까지 약 600조원 규모에 이를 것으로 예상된다. 전장 부품 기업에는 개별 부품 설계 역량뿐 아니라 복수 부품을 통합해 품질·원가·공간 효율성을 높이는 모듈 설계 및 양산 역량이 요구되고 있다.
모티브링크는 최근 동양이엔피와의 협력을 통해 사업 전환에 속도를 낼 계획이다. 동양이엔피가 보유한 글로벌 대량 양산 인프라 및 전원장치 제조 역량과 모티브링크의 전기차 전장 부품 개발 기술을 결합해 '부품-모듈-생산'으로 이어지는 수직계열화를 완성한다는 전략이다. 이를 통해 원가 절감과 글로벌 완성차 고객사에 대한 대응력 제고, 외형 성장을 견인할 것으로 기대된다.
모티브링크 관계자는 "전기차 전장 시장은 단일 부품 공급을 넘어 통합형 모듈 공급 경쟁으로 전환되고 있다"며 "모티브링크의 전장 부품 기술력에 동양이엔피의 제조·품질 역량이 결합되면 고부가가치 전장 모듈 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보할 수 있을 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com