노랑풍선, 하반기 연휴별 맞춤 여행상품 기획전 진행

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선이 10일 하반기 연휴 겨냥 기획전을 진행했다
- 여름휴가·추석·개천절·한글날·크리스마스 맞춘 일정별 상품을 제안했다
- 동남아·일본·유럽·미주 등 휴양·장거리 노팁 상품으로 겨울까지 라인업을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선이 2026년 하반기 주요 연휴와 휴가 시즌을 겨냥한 기획전을 진행한다고 10일 밝혔다.
여름휴가부터 추석, 개천절·한글날 황금연휴, 크리스마스까지 하반기 주요 여행 시기에 맞춰 구성한 이번 기획전은 연차를 활용하면 최대 9일까지 여행이 가능한 일정별 추천 상품을 제안한다. 공휴일 및 연휴 일정을 캘린더 형태로 정리해 고객들이 여행 계획을 세우기 쉽도록 했다.
회사에 따르면 7~8월 여름휴가 시즌에는 싱가포르, 필리핀 세부, 베트남 푸꾸옥 등 동남아 휴양지와 일본, 중국 등 근거리 해외 여행상품을 중심으로 선보인다. 2~4일 내외의 짧은 일정으로도 만족도를 높일 수 있는 상품을 마련했으며, 일부 상품은 100% 출발 보장으로 성수기 여행 예약 부담을 낮췄다.
9월 추석 연휴는 연차 활용 시 최대 9일까지 여행이 가능한 만큼, 스페인, 이탈리아 등 서유럽 일주 상품과 미서부 등 장거리 여행지를 중심으로 구성했다. TOP PICK 브랜드 상품과 노팁·노옵션·노쇼핑 상품 등 프리미엄 여행 라인업을 강화했다.
10월 개천절과 한글날 황금연휴를 겨냥해서는 홋카이도, 오키나와, 오사카 등 일본 지역과 하와이, 코카서스 3국, 미동부, 캐나다 등 다양한 장거리 여행지를 추천한다. 장거리 여행에서도 이동과 일정에 대한 부담을 줄일 수 있도록 고객 편의성을 높인 상품 구성으로 여유로운 여행 경험을 제공할 계획이다.
12월 크리스마스 연휴와 연말 여행 수요를 겨냥해서는 필리핀 보라카이, 베트남 나트랑, 다낭 등 동남아 대표 휴양 상품을 중심으로 선보인다. 노랑풍선은 10월 21일까지 티웨이항공 보라카이 노선 좌석을 사전확보해 겨울 휴양 여행을 준비하는 고객들에게 안정적인 출발 일정과 선택 폭을 제공할 예정이다. 겨울철에만 경험할 수 있는 설경과 계절 콘텐츠를 즐길 수 있는 여행상품도 함께 마련했다.
nylee54@newspim.com