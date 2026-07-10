'폭염특보' 대구·경북 낮 최고 34도 무더위 기승...경산·포항 '열대야주의보'

AI 핵심 요약beta
- 대구·경북은 10일 낮 32~34도로 무더웠다.
- 경산·포항·경주 중북부에 열대야 주의보가 내려졌다.
- 기상청은 야외활동 자제와 건강관리를 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구·경북=뉴스핌] 남효선 기자 = 폭염특보가 발효된 대구와 경북은 10일 낮 기온이 32~34도의 분포를 보이면서 무더위가 기승을 부리겠다.
또 경산과 포항, 경주 중북부 지역은 열대야가 나타나는 곳이 있겠다. 이들 지역에는 열대야 주의보가 내려졌다.
기상청은 경상권에 폭염 특보가 발효된 가운데, 전국 대부분 지역에서 낮 기온이 30℃ 이상으로 오르고, 최고 체감 온도는 31℃ 안팎(폭염 특보 발효 지역 33℃ 이상)으로 올라 무덥겠다며 ▲격렬한 야외 활동 금지▲영유아·노약자·만성질환자 건강 관리 유의 ▲야외 작업장 휴식 공간 마련▲축사 온도 조절 등에 각별히 유의할 것을 당부했다.
또 당분간 밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않아 전국 대부분 지역(산지 제외)에 밤 최저 기온 25℃ 이상의 열대야가 나타나는 곳이 있겠고, 열대야주의보가 발효된 경북 경산, 포항, 경주 중북부와 제주도(제주시 동부)는 실내 온도 유지, 노약자 안부 묻기 등 각별한 관심이 요구된다.
대구와 경북 주요 지역의 10일 낮 기온은 대구 33도, 경북 울진·봉화 28도, 안동·상주·청송 31도, 경주 33도, 포항은 34도로 관측됐다.
nulcheon@newspim.com