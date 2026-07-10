에코아이, '카본아이 탄소시장 세미나' 개최

AI 핵심 요약beta
- 에코아이가 10일 오는 16일 카본아이 세미나를 개최한다고 밝혔다
- 세미나에서 2026년 배출권 시장 진단과 2030년 가격 전망 등 6개 세션을 진행한다
- 에코아이는 카본아이 플랫폼 정보와 분석을 공유하며 탄소시장 변화와 기업 대응 방향을 제시한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 친환경 온실가스 감축 기업 에코아이가 오는 16일 서울역 인근 삼경교육센터에서 '카본아이 정기 세미나'를 개최한다고 10일 밝혔다.
국내 배출권거래제(K-ETS)는 제4차 계획기간을 앞두고 가격 변동성이 확대되고 있으며, 한국형 시장안정화제도(K-MSR) 도입 등 제도 변화가 예정돼 있다. 회사에 따르면 이러한 시장 변화에 대응하기 위해 할당대상업체 관계자를 대상으로 실무 중심의 정보를 제공하는 세미나를 마련했다.
세미나는 오는 16일 오후 2시부터 5시까지 삼경교육센터 6층 세미나실에서 진행된다. 총 6개 세션으로 구성되며, 2026년 배출권 시장 진단과 2030년 가격 전망, 시장조성자 제도 소개 및 역할, 배출권 검증 주요 이슈 및 실무 대응, 유럽 탄소시장을 통해 본 K-ETS의 변화와 미래, 자발적 탄소시장(VCM) 현황 및 주요 이슈 등을 다룬다.
에코아이는 2015년부터 운영 중인 탄소시장 종합 정보 플랫폼 카본아이를 통해 축적한 시장 정보와 국내외 탄소시장 분석 경험을 공유할 예정이다. 최근 탄소시장은 기업의 비용 관리, 공급망 대응, 해외 사업 전략과 연결되는 경영 이슈로 확대되면서 배출권 가격과 수급 변화, 탄소 크레딧 품질 논의, 글로벌 제도 변화에 대한 기업들의 관심이 높아지고 있다.
에코아이 관계자는 "탄소시장은 정책, 가격, 수급, 글로벌 규제가 동시에 변화하는 영역으로 기업 실무자들이 지속적으로 점검해야 할 필요성이 커지고 있다"며 "이번 세미나가 국내외 탄소시장 흐름을 이해하고 향후 대응 방향을 검토하는 데 참고가 되길 기대한다"고 말했다. 이어 "카본아이 개편과 신규 확장 서비스의 주요 내용을 소개하고 서비스 체험 기회도 제공할 예정"이라고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com