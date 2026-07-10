민주당 "선호투표제 도입 결론 못내…오늘밤 최고위 다시 열어 결론"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 10일 전당대회 선출방식 재논의했지만 결론 못냈다
- 강준현 수석대변인은 경선방식 법리해석 난항으로 결론 불발됐다고 했다
- 한병도 직무대행은 10일 밤 최고위 재소집해 어떤 형태로든 결론 내리겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당이 10일 오전 비공개 최고위원회의를 열고 8·17 전당대회 당대표 선출 방식으로 추진 중인 선호투표제 등을 재논의했지만 결론을 내리지 못했다. 당은 이날 밤 최고위원회의를 다시 열어 추가 논의를 거친 뒤 최종 결론을 내릴 예정이다.
강준현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 열린 최고위원회의 직후 기자들을 만나 "이번 전당대회와 관련해 당대표·최고위원 경선 방식, 선출직 청년 최고위원 경선 방식과 관련해 여전히 법리적 해석으로 결론을 못내렸다"고 밝혔다.
강 수석대변인은 "한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표가 오늘 어떤 형태로든 결론을 내겠다고 했다"며 "오늘 밤에 다시 최고위원회의를 열어 논의하고 결정을 내리기로 했다"고 말했다.
그는 "어제 전당대회준비위원회(전준위) 결과 관련 내용을 듣고 논의하다가 의견에 합치가 없어서 밤에 다시 한번 이야기할 것"이라며 "낮에 다각적으로 의견을 취합하고, 밤에 만나서 구체적으로 논의하자고 제안했다"고 부연했다.
jeongwon1026@newspim.com