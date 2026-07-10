국고채 장기물 금리 상승…6월 채권 발행 100조원 돌파

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회사채·금융채 발행 증가에 월 발행액 100.1조원

외국인 채권 보유 352.4조원으로 확대

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 지난달 장외채권시장은 장기금리가 단기금리보다 큰 폭으로 오르는 스티프닝 장세가 나타났다. 국고채 발행은 줄었지만 금융채와 회사채 발행이 늘면서 월간 채권 발행 규모는 100조원을 넘어섰고, 외국인 채권 보유 잔액도 증가세를 이어갔다.

금융투자협회가 10일 발표한 '2026년 6월 장외채권시장 동향'에 따르면 6월 국고채 시장은 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 기준금리 동결에도 정책 불확실성이 확대되고 글로벌 금리 상승 압력이 이어지면서 장기물을 중심으로 금리가 상승했다.

[사진=뉴스핌DB]

월 초에는 달러/원 환율 급등과 한국은행의 물가 경계 기조에 따른 기준금리 인상 우려, 30년물 국고채 입찰 부담이 겹치며 장기금리가 큰 폭으로 올랐다. 이후 미국과 이란 간 종전 기대감이 확산되며 금리가 하락하기도 했지만, 월말에는 초장기물 입찰 부담과 7월 국고채 발행 계획에 대한 경계감으로 장기물 약세가 이어졌다.

다만 국제유가 하락과 미국 국채금리 하락, 세계국채지수(WGBI) 관련 자금 유입으로 중·단기물 매수세가 확대됐다. 특히 WGBI 관련 자금 유입이 시작된 지난 3월 말 이후 외국인의 국채 순매수 규모가 크게 확대됐다.

6월 채권 발행 규모는 전월 92조4000억원에서 100조1000억원으로 7조6000억원 증가했다. 국고채 발행은 감소했지만 특수채와 금융채, 회사채 발행이 늘어난 영향이다. 순발행액은 15조3000억원, 전체 채권 발행 잔액은 3134조6000억원으로 집계됐다.

회사채 발행은 전월보다 3조7000억원 늘어난 12조6000억원을 기록했다. 다만 중앙그룹 회생절차 신청 여파로 AA-등급과 BBB-등급 회사채의 크레딧 스프레드는 모두 확대됐다.

회사채 수요예측 규모는 총 23건, 2조2000억원으로 지난해 같은 달보다 2200억원 감소했다. 전체 참여금액은 8조5570억원으로 전년 동월 대비 3조9440억원 줄었고, 참여율도 389.0%로 지난해 같은 기간보다 127.6%포인트 하락했다.

장외 채권 거래도 활발했다. 6월 장외채권 거래량은 전월보다 111조2000억원 증가한 505조1000억원을 기록했고, 일평균 거래량은 24조1000억원으로 2조2000억원 늘었다. 국채와 통안채, 금융채, 회사채 등 지방채를 제외한 대부분 채권의 거래량이 증가했다.

개인투자자의 채권 순매수 규모는 3조526억원으로 전월보다 1조2969억원 증가했다. 국채 9401억원, 특수채 6657억원, 회사채 5520억원을 순매수했다.

외국인은 6월 한 달 동안 채권을 13조6000억원 순매수했다. 국채 순매수는 전월보다 2조3000억원 줄었지만 통안증권과 기타채권 순매수는 각각 3000억원, 1조1000억원 확대됐다. 이에 따라 6월 말 외국인의 국내 채권 보유 잔액은 352조4000억원으로 전월보다 2조6000억원 증가했으며, 전체 채권 발행잔액의 11.2%를 차지했다.

한편 양도성예금증서(CD) 6월 수익률은 월 초중반 기준금리 인상 경계감으로 상승했지만, 월 후반 중동 지역 긴장 완화와 유가 안정 등의 영향으로 보합세를 보이며 2.92%로 마감했다.

적격기관투자자(QIB) 채권시장에서는 지난달 신규로 6건, 3조5604억원 규모의 채권이 등록됐다.

rkgml925@newspim.com