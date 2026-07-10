공영홈쇼핑, 양파 농가 돕기 특별 방송 진행

AI 핵심 요약beta
- 공영홈쇼핑이 14일 양파 농가 돕는 특별방송을 했다
- 농할쿠폰 적용 시 무안 양파 10kg을 할인 판매했다
- 7월 2일부터 9월 2일까지 농축수산물 농할쿠폰 행사를 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
농할쿠폰 적용 시 20% 할인된 1만1920원
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 공영홈쇼핑이 가격 하락으로 어려움을 겪는 양파 농가를 돕기 위해 특별 방송을 진행한다.
공영홈쇼핑은 양파 소비 촉진을 위한 특별 방송을 편성하고 무안 양파 10kg을 1만4900원에 판매한다고 9일 밝혔다. 방송은 오는 14일 오전 8시 10분, 16일 오후 6시 30분, 17일 오후 4시 30분 등 총 세 차례 진행되며, 회차별 방송 시간은 20분이다.
농림축산식품부와 함께 발급하는 '농할쿠폰'을 적용하면 20% 할인된 1만1920원에 구매할 수 있다. 이번 방송은 양파 생산량 증가와 가격 하락으로 어려움을 겪는 농가를 지원하기 위해 마련됐다.
공영홈쇼핑은 양파 외에도 농할쿠폰을 적용할 수 있는 다양한 우리 농축수산물을 판매한다. 귤로장생 하우스 감귤은 13일 오전 11시 35분, 제주농협 애플망고는 14일 오후 6시 40분, 햇 영천 아삭이 복숭아는 14일 오후 10시 50분 방송된다.
농할쿠폰 행사는 물가 안정과 우리 농축수산물 소비 촉진을 위해 마련됐으며, 7월 2일부터 9월 2일까지 두 달간 진행된다. 공영홈쇼핑 온라인몰에서도 감자, 고구마, 한돈 삼겹살 등 농할 할인 상품을 만나볼 수 있다.
정유진 공영홈쇼핑 상품기획자는 "양파 가격 하락으로 어려움을 겪는 농가에 실질적인 도움이 되고자 이번 특별 방송을 준비했다"며 "우리 농가를 돕는 착한 소비에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
mkyo@newspim.com