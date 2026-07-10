김윤덕 국토장관 "지하차도 침수 땐 선제 차단"

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전주 신미지하차도 배수로·집수정·대피손잡이 살펴

전국 지하차도 점검·지방국토관리청 비상근무 강화

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 폭우 때마다 반복되는 지하차도 침수 우려를 줄이기 위해 정부가 현장 대응체계 점검에 나섰다.

김윤덕 국토교통부 장관이 10일 오후 전주 소재 국도 21호선 신미지하차도를 방문하여 여름철 침수 대비 안전관리 실태를 점검하고 있다. [사진=국토부]

10일 국토교통부는 김윤덕 장관이 전북 전주 소재 국도 21호선 신미지하차도를 방문해 여름철 침수 대비 안전관리 실태를 점검했다. 신미지하차도는 연장 440m 규모로 2016년 준공됐다.

김 장관은 이날 배수로와 집수정, 배수펌프 등 침수방지시설의 작동 상태를 살폈다. 비상시 대피손잡이와 진입차단시설 등 대피체계도 직접 점검했다. 전주지방국토관리사무소 관계자로부터 관할 지역 내 지하차도와 급경사지 등 풍수해 취약시설 현황, 비상근무 체계 등 대비태세를 보고받았다.

김 장관은 "지하차도는 집중호우 시 다수의 인명피해로 직결될 수 있는 만큼 침수방지시설과 진입차단시설의 작동 상태를 철저히 점검해달라"며 "관할 지방국토관리사무소는 취약구간에 대한 순찰과 점검을 강화하고 위험 상황 발생 시 선제적 진입 차단 등 신속한 초동대응이 이뤄지도록 만전을 기해달라"고 강조했다.

그는 "올여름에도 국민들이 안심하고 도로를 이용할 수 있도록 호우 시 전국 지하차도에 대한 점검을 지속하고 지방국토관리청별 풍수해 비상근무 태세를 철저히 확립하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 김윤덕 국토교통부 장관은 어디를 점검했나요?

A. 김윤덕 장관은 전북 전주에 있는 국도 21호선 신미지하차도를 방문해 여름철 침수 대비 안전관리 실태를 점검했습니다. 신미지하차도는 연장 440m 규모로 2016년 준공됐습니다.

Q. 이날 어떤 침수방지시설을 확인했나요?

A. 김 장관은 배수로와 집수정, 배수펌프 등 침수방지시설의 작동 상태를 살폈습니다. 집중호우 때 지하차도 침수를 막기 위한 주요 시설을 직접 확인한 것입니다.

Q. 대피체계와 관련해서는 무엇을 점검했나요?

A. 비상시 이용할 수 있는 대피손잡이와 차량 진입을 막는 진입차단시설 등을 점검했습니다. 위험 상황 발생 시 신속한 대피와 선제적 진입 차단이 가능한지를 확인했습니다.

Q. 전주지방국토관리사무소는 어떤 내용을 보고했나요?

A. 전주지방국토관리사무소는 관할 지역 내 지하차도와 급경사지 등 풍수해 취약시설 현황을 보고했습니다. 여름철 호우 대응을 위한 비상근무 체계 등 대비태세도 함께 설명했습니다.

Q. 김 장관은 현장 관계자들에게 무엇을 당부했나요?

A. 김 장관은 지하차도가 집중호우 시 다수 인명피해로 이어질 수 있는 만큼 침수방지시설과 진입차단시설의 작동 상태를 철저히 점검해 달라고 당부했습니다. 또 취약구간 순찰과 점검을 강화하고 위험 상황 발생 시 신속한 초동대응이 이뤄지도록 해달라고 강조했습니다.

chulsoofriend@newspim.com