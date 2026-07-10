北, 당중앙군사위 확대회의서 군사 전반 대규모 개편 착수

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명령서 7건 친필 서명·지시문·인사 동시

정찰정보총국 임무에 '잠재적 적수들'

대남 일변도 탈피, 감시 포괄 의도

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 북한이 노동당 중앙군사위원회 9기 1차 확대회의를 열고 핵무력 강화와 군사기지 현대화, 정찰정보총국 확대 등 군사 분야 전반에 걸친 대규모 개편에 착수했다.

홍민 통일연구원 선임연구위원은 10일 분석 보고서를 통해 이번 회의가 "9차 당대회에서 제시된 전략 방향을 군 차원의 구체적 과업·명령으로 전환하는 자리"라고 평가했다. 회의에서는 명령서 7건 친필 서명, 지시문 하달, 직제 지휘성원 인사가 동시에 이뤄졌다.

김정은 북한 국무위원장이 9일 노동당 중앙군사위 제9기 1차 회의를 열어 군 간부들에게 핵무력 확대와 새로운 해군기지 건설 등을 지시했다. [사진=북한매체 종합]

◆ 명령서 7건…핵무력 증강·해군기지 건설·훈련 변혁 망라

이번 회의의 7건 명령(추정)은 전투체계 기술하부 구조 갱신, 핵무력 질량적 확대 강화, 군사기지 표준화·전문화·현대화, 훈련 변혁·군사교육 혁명, 해군기지 건설·조선소 능력 확장, 탄광지구 개변에서의 군 활동 방향·병력 이용 방안, 정찰정보총국 확대 강화 등으로 추정된다.

홍 선임연구위원은 핵무력 명령과 관련해 "전술핵탄두 규격화·경량화와 다탄두·고체엔진, 수중발사 핵전략무기 등 투발수단 다종화와 함께 핵물질 생산시설 가동 확대에 따른 탄두 수 증가 노선을 재확인한 것"이라고 분석했다.

해군기지 건설과 관련해 최현급 구축함 건조와 핵잠수함 추진의 대양해군 지향 노선의 인프라 후속 조치로 봤다. 훈련 변혁 명령은 우크라이나 참전에서 얻은 드론전과 참호전, 소부대 전술의 실전 경험을 교리·교범·훈련 체계로 환류하려는 의도로 분석됐다.

북한이 지난 3일 5000톤급 신형 구축함 강건호의 무기체계 시험을 진행한 것으로 조선중앙통신이 5일 전했다. 사진은 국무위원장 김정은(오른쪽 셋째)을 비롯한 관계자들이 시험 과정을 지켜보는 모습. 오른쪽부터 해군사령관 박광섭, 노동당 군수공업 담당 비서 조춘룡, 김정은, 국방성 고문 박정천, 제2경제위 선박공업상 김광일, 실무 관계자. [사진=북한매체 종합]

◆ 정찰정보총국 '잠재적 적수들' 표현…대남 일변도 탈피 시사

정찰정보총국 확대 강화와 관련해 홍 선임연구위원은 이번 회의에서 공개된 임무 규정 중 "잠재적인 적수들의 위협을 관리하고 관건적인 정보를 수집하는 데서 핵심적 역할"이라는 표현에 주목했다.

그는 "'잠재적 적수들'은 현재 적대국인 한·미·일에 더해 향후 대북 적대 태도를 취할 수 있는 국가군까지 감시 대상으로 포괄하려는 의도"라며 "정보기관 임무 규정에서 '대남'이라는 범주가 사라지고 국가 대 국가의 보편적 대외정보 프레임으로 전환을 보여주려는 것"이라고 해석했다.

아울러 지난 3월 국가보위성이 '국가정보국'으로, 지난해 9월 정찰총국이 '정찰정보총국'으로 각각 개편된 것을 두고 "6개월 내 양대 정보기관이 나란히 '정보' 명칭으로 재편된 것은 국가정보체계 전반의 설계 변경"이라고 평가했다.

국가정보국이 방첩·내부 통제에 집중하는 반면 정찰정보총국은 대외 공세적 정보 수집·공작·사이버를 담당하는 분업 구조로 재편된 것으로 분석했다.

김정은 북한 국무위원장이 전날 155mm 자주포의 사거리 연장탄 시험을 비롯한 포병 무력의 성능 개량 훈련을 참관했다고 관영 조선중앙통신이 지난달 26일 보도했다. 사진은 김정은이 노동당 군수공업부와 군 관계자들과 함께 155mm 자주포를 살펴보는 모습. [사진=북한매체 종합]

◆ 5월 전군 지휘관 소집 후속…전방 사단급 편제 개편 본격화 가능성

홍 선임연구위원은 이번 확대회의가 지난 5월 17일 전군 사·여단 지휘관 소집에서 예고한 '중요한 결정'의 공식 채택 절차일 가능성이 높다고 봤다.

그는 "사·여단장을 미리 소집해 개편 방향을 직접 주지시킨 뒤 두 달 만에 당 기구로 확정한 것으로 개편의 주 대상이 군단 예하 사·여단급 제대임을 강하게 시사한다"고 밝혔다.

전방 부대 개편 방향에 대해 홍 선임연구위원은 '대남 공격축선 부대'에서 '영토방위·국경수비 부대'로의 임무 재정의, 신형 방사포·미사일 배치와 연동한 화력 중심 편제 개편, 사단급 무인기 대대 신설을 주요 가능성으로 꼽았다.

hyun9@newspim.com