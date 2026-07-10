이마트, 몽골 노브랜드 1호점 개점…해외 최대 규모

AI 핵심 요약beta
- 이마트가 10일 몽골 울란바토르에 노브랜드 1호점을 열었다.
- 해외 최대 규모로 5000여개 품목을 팔며 K상품 수출 플랫폼을 강화했다.
- 2028년까지 15개점 확대와 물류 클러스터 구축을 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
노브랜드 상품 70% 중소기업 생산…수출 플랫폼 역할 강화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이마트가 몽골에 노브랜드 전문점을 열고 국내 중소기업 상품의 해외 판로 확대에 나선다.
이마트는 10일 몽골 울란바토르에 노브랜드 전문점 1호점인 시청점을 연다고 밝혔다. 몽골 시장에서 10년간 쌓아온 유통 경쟁력을 바탕으로 K상품 수출 플랫폼 역할을 강화한다는 전략이다.
몽골 노브랜드 1호점은 울란바토르 야르막 신도시 지역에 들어선다. 매장 규모는 약 253평으로 해외 노브랜드 전문점 가운데 가장 크다. 노브랜드 상품 1100여종을 비롯해 한국 상품과 몽골 현지 상품 등 총 5000여개 품목을 판매한다.
노브랜드는 국내 중소기업의 해외 진출을 돕는 수출 플랫폼 역할도 맡고 있다. 노브랜드 상품의 약 70%가 중소기업 생산 제품인 만큼, 해외 전문점 확대가 국내 중소기업 판로 확대로 이어질 수 있다는 설명이다.
이마트는 몽골 진출 10주년을 맞아 산업통상부와 KOTRA의 '유통기업 해외진출 지원사업'에도 선정됐다. 이와 연계해 9일 현지 파트너사인 스카이 하이퍼마켓과 업무협약을 맺고 몽골 내 이마트와 노브랜드 인지도 제고, 한국 상품 판매 확대, 공동 마케팅 등에 협력하기로 했다.
이마트는 2016년 몽골 1호점을 연 이후 현재 6개 점포를 운영하고 있다. 현지 이마트는 주말 하루 평균 방문객이 3만명에 달할 정도로 대표 유통 채널로 자리 잡았다. 지난해 몽골 내 노브랜드 상품 매출은 100억원을 돌파했으며, 올해는 120억원 이상을 기록할 것으로 전망된다.
이마트는 이번 1호점을 시작으로 2028년까지 몽골 노브랜드 전문점을 15개로 늘리고 전용 물류 클러스터를 구축할 계획이다. 장기적으로는 10년 내 50개점까지 확대한다는 목표다.
한채양 이마트 대표는 "몽골 시장에서 축적한 유통 노하우와 고객 신뢰를 바탕으로 노브랜드 전문점이라는 새로운 성장 동력을 선보이게 됐다"며 "대한민국 우수 상품의 해외 진출을 돕는 K-유통 플랫폼을 확대하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com