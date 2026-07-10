SSG닷컴, 초복 장보기 상품 200여종 특가 판매

AI 핵심 요약beta
- SSG닷컴은 10일 멤버십 장보기 행사로 쓱7클럽 위크를 열었다.
- 오는 15일까지 여름 인기 먹거리를 특가에 판매했다.
- 회원에는 적립·쿠폰·청구할인, 신규 가입 혜택도 제공했다.
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쓱7클럽 회원 대상 7% 적립·쿠폰·청구할인 제공
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SSG닷컴이 초복을 앞두고 멤버십 회원 대상 장보기 행사를 진행한다.
SSG닷컴은 오는 15일까지 멤버십 장보기 행사 '쓱7클럽 위크'를 연다고 10일 밝혔다. 이번 행사에서는 여름철 인기 장보기 상품 200여종을 특가에 선보인다. 특가 상품에는 개별 상품 10% 할인 쿠폰도 추가로 적용할 수 있다.
대표 상품으로는 노르웨이산 고등어 필렛 800g을 1만1000원대에, 하림 춘천식 닭갈비 500g을 7600원대에 판매한다. 풀무원 동치미냉면 1692g, 비비고 백김치 900g 등 간편식도 최대 반값 수준에 선보인다. 배송 권역에 따라 조선호텔 삼계탕 900g과 간편 삼계탕 재료도 할인가에 구매할 수 있다.
행사 기간 쓱7클럽 회원에게는 멤버십 기본 혜택인 7% 적립에 더해 7% 장바구니 쿠폰과 행사카드 7% 청구 할인이 제공된다.
신규 고객 혜택도 마련했다. 이달 쓱7클럽에 가입하면 두 달간 월 회비를 SSG머니로 돌려받을 수 있다. '티빙형'에 가입한 고객에게는 가입비 환급과 별도로 SSG머니 4000원을 다음 달 14일 추가 지급한다.
SSG닷컴 관계자는 "합리적으로 초복을 준비할 수 있도록 여름철 인기 먹거리를 특가에 준비했다"며 "계절 수요를 반영한 멤버십 전용 특가 상품을 지속 선보일 계획"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com