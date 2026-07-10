SK증권, 'S·K종목' 이관 시 최대 101만원 현금 혜택 제공

AI 핵심 요약beta
- SK증권이 10일 내 계좌 속 S·K를 찾아라 이벤트를 발표했다
- 타사 주식을 SK증권으로 옮기면 최대 101만원을 지급한다
- 종목명에 S·K 초성 포함시 입고액 두 배 인정하고 5000만원 유지 고객에 평생 수수료 우대를 제공한다
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5000만원 이상 이관 및 자산 유지 고객 '평생 수수료 우대'
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = SK증권은 오는 31일까지 주식 종목명 초성을 활용한 '내 계좌 속 S·K를 찾아라' 이벤트를 실시한다고 10일 밝혔다.
SK증권에 따르면 이번 이벤트는 비대면 고객 중 타사에 보유 중인 주식을 SK증권으로 이전하는 고객을 대상으로 한다. 회사는 입고 금액에 따라 최대 101만원의 현금 혜택을 제공할 예정이다.
특히 주식 종목명에 'S(ㅅ,ㅆ)' 또는 'K(ㄱ,ㅋ,ㄲ)'가 포함된 경우 입고 금액을 두 배로 인정해 준다. 예를 들어 '삼성전자(ㅅ)'처럼 첫 글자 초성뿐만 아니라, '로킷헬스케어(ㅋ)'와 같이 종목명 내에 해당 초성이 포함되어 있어도 우대 기준을 적용받을 수 있다.
보유 종목의 초성과 관계없이 5000만원 이상의 자산을 SK증권으로 이전하고 10월 31일까지 해당 자산을 유지하는 고객에게는 '평생 수수료 우대' 혜택을 제공한다.
SK증권 관계자는 "고객들이 평소 투자하던 주식에서 흥미로운 연결고리를 찾아 즐겁게 참여할 수 있도록 이번 이벤트를 기획했다"며 "SK증권으로 자산을 옮기는 고객들께 보다 실질적이고 차별화된 투자 경험과 혜택을 드릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com