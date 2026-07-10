우아한청년들, '배라클 스튜디오'로 라이더 콘텐츠 도전 지원

AI 핵심 요약beta
- 우아한청년들은 10일 라이더 유튜브 교육을 마쳤다.
- 배민커넥트 베스트라이더클럽 대상 4주 과정이었다.
- 참가자 20명 채널 개설해 92편 올렸다.
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배달현장 경험 살린 콘텐츠 제작·채널 운영 교육
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 우아한청년들이 배민커넥트 라이더를 대상으로 진행한 유튜브 크리에이터 교육 프로그램을 마무리했다.
우아한청년들은 배민커넥트 라이더를 위한 유튜브 크리에이터 교육 프로그램 '배라클 스튜디오: 도전! 크리에이터 4주 완성'을 성료했다고 10일 밝혔다.
이번 교육은 배민커넥트 라이더 공식 커뮤니티 '배민커넥트 베스트라이더클럽' 소속 라이더를 대상으로 진행됐다. 배라클은 긍정적인 배달 경험을 공유하고 더 나은 배달문화를 만들기 위해 지난 4월 출범한 라이더 중심 커뮤니티다.
배라클 스튜디오는 유튜브 등 뉴미디어 채널 운영을 희망하지만 장비나 편집 경험 부족으로 시작하지 못한 라이더들을 위해 마련됐다. 교육 참여 라이더들은 헬멧캠과 블랙박스 등으로 담은 배달 현장의 장면을 콘텐츠 소재로 활용해 촬영, 편집, 채널 운영 방법을 배웠다.
교육은 지난 6월 2일부터 4주간 온·오프라인으로 진행됐다. 1주차에는 스마트폰 촬영과 편집, 채널 개설 방법을 다뤘고, 2주차에는 유튜브 스튜디오 데이터 분석을 활용한 채널 성장 전략을 교육했다. 3주차에는 배달 콘텐츠 크리에이터들이 참여해 실전 노하우를 공유했으며, 4주차에는 섬네일 제작과 제목 짓기 등 구체적인 운영법을 다뤘다.
4주간 교육에 참여한 라이더들은 총 20개의 유튜브 채널을 개설하고 92편의 영상을 업로드했다. 참가자의 91%는 채널 개설부터 첫 영상 업로드까지 전 과정을 경험했다.
우아한청년들은 교육을 수료한 라이더들이 앞으로 배달현장에서 쌓은 노하우와 경험을 영상 콘텐츠로 풀어낼 것으로 기대하고 있다. 안전운행과 효율적인 배달 방법 등 유용한 정보도 자연스럽게 확산될 것으로 보고 있다.
우아한청년들 관계자는 "라이더가 배달현장의 목소리를 전하는 크리에이터로 성장한다면 더 나은 배달환경을 함께 만들어가는 상생의 밑거름이 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 상생 프로그램을 확대하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com