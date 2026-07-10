정청래 "선호투표제·청년최고위원, 당헌·당규 위반 소지…논란 해소해야"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"당원 내부에서 소송 이야기 나와…혼란 정리돼야"

"재임 당시 당 지지율 45~50%…역대 가장 높았다"

"출마 선언 시점, 때가 되면 하겠다"...즉답 피

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 정청래 전 더불어민주당 대표가 전당대회 룰을 둘러싼 당내 갈등과 관련해 "당헌·당규 위반 논란을 해소해야 한다"며 선호투표제 도입과 청년최고위원 선출 방식에 공개적으로 문제를 제기했다.

선호투표제는 유권자가 후보 한 명만 선택하는 것이 아니라 1·2·3순위 선호 후보를 함께 기입하는 방식이다. 먼저 1순위 득표를 집계해 과반 득표자가 나오면 그대로 당선자가 결정된다. 과반 득표자가 없을 땐 최하위 득표자의 2순위 표를 과반 득표자가 나올 때까지 계속 배분한다.

이번 전당대회에서 경쟁이 예상되는 김민석 전 국무총리와 송영길 의원이 '친명(친이재명)' 기치를 내걸며 2 대 1 구도가 형성돼 2순위 표 획득에 어려움이 있을 것이라는 예측에서 친청(친정청래)계를 중심으로 반발이 커진 상태다.

정청래 더불어민주당 전 대표가 8일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 서남권 반도체 클러스터 성공을 위한 정책토론회에서 인사말을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

정 전 대표는 10일 전북도당 제3차 상무위원회의 직후 기자들과 만나 "작년 당무위원회에서 결정한 것은 작년 일이고 지금까지 적용되는 것이 아니다. 당헌·당규 상 당 대표 선출 방식은 결선투표제로 한다고 돼 있는 것"이라고 말했다.

전당준비위원회가 '당헌·당규 위반이 아니다'라고 결론 내린 데 대해서도 "그렇게 결론을 내렸지만, 당헌·당규 위반 논란에서 비켜가기는 어려울 것 같다"며 "당원들 사이에서 소송 얘기까지 나오는 혼란 상황인 만큼 조속히 정리돼야 한다"고 강조했다.

계속해서 정 전 대표는 "청년 최고위원제를 도입하려면 당헌·당규에 신설 조항이 있어야 한다"며 "그러지 않고서는 100% 불가능한 일"이라고 못박았다.

이어 "당헌은 당의 헌법이고 당규는 법률인데, 근거 조항을 만들어야 하는 것은 너무나 상식적인 것"이라고 목소리를 높였다.

일각에서 제기된 '지명직 청년 몫' 대안에 대해서는 "정치적 합의일 뿐, 당헌·당규와 관련된 것은 아니다"라고 선을 그었다.

정 전 대표는 당 지지율 논란에 대해서는 방어적 입장을 보였다. 그는 "재임 당시 민주당 지지율은 45~50% 수준으로 역대 가장 높은 편이었다"며 "근데 그 수치를 낮다고 한다면 (지지율이) 50% 이상이 돼야 된다는 건데 역대 민주당이 50% 이상 지지율을 계속 기록한 적은 없다"고 반박했다.

당 대표 출마 선언 시점과 관련해서는 "때가 되면 하겠다"며 구체적인 일정은 밝히지 않았다. 계속해서 비공개 일정을 소화하는 이유에 대해선 "현장에서 시민들과 더 깊이 소통하기 위한 것"이라고 설명했다.

seo00@newspim.com