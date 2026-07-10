ABL생명, 우리금융 편입 1주년 걷기 챌린지 성료

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = ABL생명은 우리금융그룹 편입 1주년을 기념해 진행한 임직원 건강증진 캠페인 '우리(WOORI) 함께 걷기' 챌린지를 성공적으로 마무리했다고 10일 밝혔다.

이번 챌린지는 우리금융그룹 편입 이후 지난 1년의 의미를 되새기고 임직원 간 소통과 일체감을 높이기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = ABL생명은 우리금융그룹 편입 1주년을 기념해 진행한 임직원 건강증진 캠페인 '우리(WOORI) 함께 걷기' 챌린지를 성공적으로 마무리했다고 10일 밝혔다. [사진=ABL생명] 2026.07.10 yunyun@newspim.com

ABL생명은 6월 한 달간 전사 누적 3650만보 달성을 목표로 챌린지를 운영했다. 3650만보는 우리금융그룹 편입 이후 함께한 365일의 여정을 상징하는 수치다.

챌린지에는 임직원 173명이 참여했다. 이들은 한 달간 누적 4190만보를 기록하며 목표를 초과 달성했다. ABL생명은 챌린지 기간 동안 동료와 함께 걷는 모습을 인증하는 참여형 이벤트도 진행하고, 참가자에게 추첨을 통해 경품을 제공했다.

ABL생명 관계자는 "이번 챌린지는 우리금융그룹 편입 1주년을 맞아 임직원들이 하나의 목표를 향해 함께 걸으며 공동체 의식을 강화하는 시간이었다"며 "앞으로도 임직원들이 자연스럽게 참여하고 공감할 수 있는 프로그램을 통해 건강하고 활기찬 조직문화를 만들어 나가겠다"고 말했다.

한편 ABL생명은 우리금융그룹 편입 1주년을 기념해 지난 1일 '우리(WOORI) 원데이' 행사를 열고 본사 임직원을 대상으로 케이터링 이벤트를 진행했다. 전국 영업현장 직원에게는 기념 떡을 전달하는 등 본사와 영업현장이 함께 참여하는 기념 행사를 마련했다.

yunyun@newspim.com