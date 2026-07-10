삼척관광문화재단·하이원추추파크, 지역상생 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 삼척관광문화재단은 9일 하이원추추파크와 관광활성화 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 관광콘텐츠 개발·공동마케팅·관광홍보 등에서 상호 협력하기로 했다
- 도계 석탄산업전환지역 관광자원 연계로 삼척 관광 경쟁력을 높이겠다고 밝혔다
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = (재)삼척관광문화재단은 지난 9일 하이원추추파크와 지역상생 및 관광활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다. 이번 협약은 관광 콘텐츠 개발 및 공동 홍보마케팅 등 다양한 분야에서의 협력을 포함하고 있다.
양 기관은 이번 협약을 통해 삼척의 관광 콘텐츠 개발과 활성화, 효율적인 관광홍보 및 공동 마케팅 협력 추진, 관광 향유 기회 확대를 위한 프로그램 운영 등 상호 협력을 약속했다.
특히 삼척 도계 지역은 석탄산업전환지역으로서 새로운 관광 기회를 모색 중에 있으며 이번 협약은 하이원추추파크와 미인폭포 등 도계권의 주요 관광 자원 간 연계를 강화할 것으로 기대된다.
삼척관광문화재단 유재현 사무국장은 "이번 협약은 도계권 관광 자원을 효과적으로 연결하고 삼척 관광 경쟁력 향상을 위한 첫걸음"이라며 "앞으로 양 기관이 지속적으로 협력하여 지역상생형 관광 활성화 모델을 마련할 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com