[인사] 한국수출입은행

AI 핵심 요약beta
- 수출입은행이 10일 부서장급 승진·전보를 단행했다
- ESG·투자·공급망기금 등 핵심 부서장 승진·배치했다
- AI·디지털·혁신금융·해외거점 중심 팀장 인사를 실시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇부서장급 승진
▲ESG경영부장 양혜영 ▲투자금융부장 김태범 ▲자금운용실장 양동철 ▲MDB사업부장 하원석 ▲남북기금사업1부장 채승철 ▲법무지원부장 박상현 ▲공급망안정화기금사업부장 김윤석 ▲경협평가부장 김유신 ▲구미출장소장 이진 ▲청주지점장 조윤경
◇신규 보임
▲기업구조개선부장 조중현 ▲리스크관리부장 이주안 ▲안전운영부장 한종수 ▲정보시스템부장 박진태 ▲여수출장소장 서밀희
◇부서장급 전보
▲PF사업관리부장 서희정 ▲강남수출중소기업지원센터장 이진기 ▲글로벌사업개발부장 양구정 ▲남북기금사업2부장 장우영 ▲여신감리실장 임경섭 ▲여신심사본부장 심재선 ▲신용평가부장 이성호 ▲동남·대경권역본부장 이원형(부산지점장 겸임) ▲호남권역본부장 조정화(광주지점장 겸임) ▲중부·강원권역본부장 이연희(대전지점장 겸임) ▲울산지점장 이상원 ▲전주지점장 김용국
◇팀장급 승진
▲여신총괄부 조선협력지원반장 이재경 ▲혁신성장금융3부 바이오산업팀장 서문근영 ▲남북기금총괄부 기금기획팀장 진민정 ▲정보시스템부 IT공급망기금팀장 김상곤 ▲신용평가부 신용평가팀장 장지은 ▲경협평가부 환경사회기후팀장 양정우 ▲해양금융본부 조선협력팀장 서동우 ▲인천지점 부지점장 김은정 ▲수은아주금융유한공사 장효욱
◇팀장급 전보
▲기획부 경영기획팀장 이재원 ▲기획부 예산팀장 박경득 ▲여신총괄부 정책기획팀장 문성록 ▲여신총괄부 전략수출금융기금 준비반장 이지숙 ▲인사부 인사팀장 이영운 ▲인사부 인재채용팀장 김예리 ▲인사부 노사협력팀장 김세민 ▲재무관리부 수지관리팀장 김동환 ▲혁신성장금융1부 AI·반도체팀장 최성민 ▲혁신성장금융1부 로보틱스·철강산업팀장 곽상훈 ▲혁신성장금융3부 화학·소재부품산업팀장 최정훈 ▲기업구조개선부 기업개선2팀장 진사은 ▲인프라금융부 도시·교통인프라팀장 임영석 ▲전력산업금융부 발전산업팀장 조인선 ▲자원에너지금융부 자원에너지1팀장 신수영 ▲PF사업관리부 PF사업관리팀장 장준혁 ▲중소중견금융1부 상생금융팀장 도병훈 ▲무역금융부 해외온렌딩팀장 이행환 ▲글로벌사업개발부 금융주선팀장 정대용 ▲투자금융부 투자금융1팀장 박장원 ▲투자금융부 투자금융3팀장 구본섭 ▲투자금융부 공급망기금투자팀장 채화정 ▲자금부 공급망기금자금팀장 김근애 ▲경협총괄부 경협제도팀장 조은진 ▲MDB사업부 KSP팀장 이진경 ▲리스크관리부 리스크기획팀장 안영은 ▲리스크관리부 리스크평가팀장 김응화 ▲AI·디지털본부 디지털기획팀장 김경구 ▲AI·디지털본부 IT인프라팀장 김찬현 ▲정보시스템부 IT금융팀장 김철민 ▲공급망안정화기금본부 기금운용팀장 유정호 ▲공급망안정화기금본부 공급망분석팀장 정여주 ▲공급망안정화기금사업부 기금사업3팀장 이주영 ▲공급망안정화기금사업부 기금사업4팀장 이기수 ▲해외경제연구소 산업경제팀장 양현식 ▲경협증진부 경협증진자금팀장 양자애 ▲경협평가부 경협평가팀장 양소현 ▲해양프로젝트금융부 해양프로젝트2팀장 박종목 ▲대구지점 부지점장 이형원 ▲광주지점 부지점장 김용운 ▲호남권역본부 제주수출중소기업지원센터장 황상하 ▲대전지점 부지점장 변광현 ▲자카르타사무소장 박요한 ▲양곤사무소장 백용재
romeok@newspim.com