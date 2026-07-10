새마을금고재단, 청년 장학생 역량 강화 교육 실시

AI 핵심 요약beta
- MG새마을금고 지역희망나눔재단이 10일 청년누리 장학생 100명 대상 역량 강화 교육을 했다
- AI 시대 실무·진로 설계 역량 강화를 위해 4개 분야 맞춤형 과정과 전문가 강연을 진행했다
- 재단은 2018~2025년 800명에게 19억원을 지원했고 올해도 100명에게 5억원을 제공할 예정이라고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = MG새마을금고 지역희망나눔재단이 청년누리 장학생 100명을 대상으로 역량 강화 교육을 실시했다고 10일 밝혔다.
청년누리 장학사업은 청년들의 사회 진출과 지역 문제 해결 역량 강화를 지원하는 새마을금고재단의 대표 사업이다.
사단법인 점프와 함께 기획한 이번 교육은 인공지능(AI) 시대에 필요한 실무 및 진로 설계 역량을 높이기 위해 마련됐다. 교육은 공통 강연과 함께 ▲인문·상경 ▲IT·공학 ▲바이오·보건 ▲취업 준비 등 4개 분야의 맞춤형 과정으로 구성됐다.
강사진으로는 디지털 전환(DX), 글로벌 비즈니스, 커리어 분야 전문가와 대학교수가 참여했다. 교육은 생성형 AI 활용법, 데이터 기반 커리어 설계, 취업 전략 등 실무 중심으로 이뤄졌다.
새마을금고재단은 2018년부터 2025년까지 총 800명의 장학생에게 장학금과 활동지원비 등 약 19억원을 제공했다. 올해도 선발된 100명의 장학생에게 총 5억원을 지원할 예정이다.
새마을금고재단 관계자는 "청년들이 사회에 안정적으로 진출할 수 있도록 장학사업과 성장 프로그램을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com