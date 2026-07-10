깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/10)

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스 ADR 프리미엄 논란이 커졌다
- 엔비디아는 월가 우려 3가지를 반박했다
- 테슬라 제외 ETF와 AI·반도체 이슈가 부각됐다
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월10일 제공한 콘텐츠입니다.
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[미국 특징주] 블룸에너지 흔든 공매도 보고서…中 스칸듐 의존 공방
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[미국 특징주] UPS·페덱스 급락…아마존발 위협론 고조
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[미국 특징주] JP모간, AI에 자산배분 맡겼더니 60/40 전략 앞질러
메모리 호황 흐름 제대로 탔다① 순익 10배 늘린 '기가디바이스'
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