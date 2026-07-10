카카오게임즈, K판타지 MMORPG '도깨비의세계' 티저 공개

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 10일 2.5D MMORPG '도깨비의세계' 티저 페이지를 공개했다
- 한국 설화·전통 미술·한복 요소를 활용해 도깨비와 영물이 공존하는 K판타지 세계를 구현했다
- 카카오게임즈는 한국 문화의 현대적 재해석을 강조하며 세계관과 콘텐츠를 순차 공개할 계획이라고 밝혔다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈가 신작 2.5D MMORPG '도깨비의세계'의 공식 티저 페이지를 공개했다.
티저 페이지는 한국 전통 문화를 모티브로 한 K판타지 세계관을 담았다. 거대한 신목을 중심으로 다양한 캐릭터와 설화 속 존재들이 배치됐으며 전통 미술 양식인 '문자도' 형식으로 재해석한 게임 제목 아트도 포함됐다. 각 글자 안에 캐릭터와 몬스터, 배경 등을 하나의 작품처럼 구성했다.
게임에 등장하는 몬스터는 한국 설화를 바탕으로 구성됐다. 붉은 호랑이를 연상시키는 맹수, 철퇴를 든 도깨비, 불꽃을 두른 여우, 영물로 변한 요괴 등이 배치됐다. 서양 판타지의 종족 대신 도깨비를 전면에 내세웠다.
캐릭터 디자인에는 한복의 옷고름과 도포 자락, 상투와 전통 장신구 등 한국 고유 요소가 반영됐다. 전통 소재를 현대적 감각으로 풀어냈다.
메인 화면은 한국의 전통 성문을 배경으로 펼쳐진다. 성곽과 누각, 기와지붕이 어우러진 마을에서 주민들이 악기를 연주하고 춤을 추는 모습이 담겼다. 하얀 나비와 도깨비불, 영적 존재들도 배치돼 인간과 도깨비, 영물이 공존하는 세계를 구현했다.
카카오게임즈 관계자는 "한국적인 문화의 매력을 현대적으로 재해석하는 데 집중했다"며 "앞으로 세계관과 콘텐츠를 순차적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.
origin@newspim.com