장동혁 "한동훈, 범죄행위로 제명…'해당행위 복당 금지' 韓 겨냥은 앞서간 해석"

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"무엇으로 제명됐는지 생각해 보고 비판해야"

당내 징계 반발에는 "본인 발 저린 사람들이 나서"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 10일 해당 행위자의 복당을 영구 금지하는 방안이 한동훈 의원을 겨냥한 것이라는 해석에 대해 "한 의원은 해당 행위가 아니라 범죄 행위로 제명된 것"이라고 밝혔다.

장 대표는 이날 유튜브 뉴데일리TV '배추도사의 새벽배송'에 출연해 "한 의원을 겨냥해 해당 행위자의 복당 영구 금지를 선언했다는 것은 너무 앞서간 해석"이라며 이같이 말했다.

그는 "한 의원은 범죄 행위로 제명당한 것이지 해당 행위로 제명당한 것이 아니다"라며 "당원 게시판 문제는 범죄 행위"라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 중앙여성위원회·맘(Mom)편한특별위원회 공동 주최 6·3 참정권 침해 전국 학부모 시국 대토론회에서 발언을 하고 있다. 2026.07.10 jk31@newspim.com

이어 "해당 행위자의 복당 영구 금지를 이야기하면서 한 의원을 겨냥했다는 주장에 대해서는 한 의원이 어떤 이유로 제명됐는지 잘 생각해 보고, 해당하는지 고민한 뒤 비판했으면 좋겠다"고 했다.

장 대표는 다만 해당 행위자에 대해서는 당헌을 개정해서라도 복당을 영구적으로 금지해야 한다는 입장을 재확인했다.

그는 "탈당해 무소속으로 출마한 사람 때문에 우리 당 후보가 떨어진 경우가 많다"며 "과거에는 강하게 징계할 것처럼 하다가 대선이나 총선을 앞두고 통합을 이유로 다시 복당시키는 일이 반복됐다"고 말했다.

그러면서 "2~3년이 지나면 다시 복당할 수 있다고 생각하기 때문에 아무도 탈당이나 무소속 출마를 두려워하지 않는다"며 "이런 방식으로는 당의 기강이 서지 않고 선거에서 이길 수 없다"고 지적했다.

장 대표는 "탈당해 무소속으로 출마한 사람은 다시 우리 당의 일원이 될 수 없다고 생각하고, 새로운 인재와 후보를 발굴해 그 사람과 싸워 이길 경쟁력을 만들어야 한다"고 말했다.

당내에서 징계 절차를 둘러싼 반발이 나오는 데 대해서는 "구체적으로 누구를 징계해야 한다고 말한 적이 없다"고 선을 그었다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 중앙여성위원회·맘(Mom)편한특별위원회 공동 주최 6·3 참정권 침해 전국 학부모 시국 대토론회에서 발언을 하고 있다. 2026.07.10 jk31@newspim.com

장 대표는 "어떤 행위에 대해서는 징계가 필요하다고 했을 뿐 누구를 제명해야 한다거나 당원권 정지를 해야 한다는 기준을 제시한 적도 없다"며 "아무 말도 하지 않았는데 본인 발이 저린 사람들이 나서서 왜 자신을 징계하느냐고 말하고 있다"고 비판했다.

이어 "자꾸 제가 특정인을 지목해 징계하려 한다는 전제에서 공격하는데 동의하기 어렵다"며 "윤리위원회가 원칙과 기준에 맞는 결정을 한다면 존중할 생각"이라고 했다.

장 대표는 해당 행위를 전쟁 중 아군을 향해 총을 쏘는 행위에 비유하기도 했다.

그는 "정당은 선거에서 승리해야 존재 가치가 있고 선거는 총성 없는 전쟁"이라며 "100명 중 20명이 자기 편을 향해 총을 쏜다면 그 20명은 없는 것만 못하다"고 말했다.

이어 "우리 편을 향해 총을 쏘는 사람을 정리하는 것을 뺄셈 정치라고 하는데, 그런 일을 하지 말라고 하는 것이 진정한 뺄셈 정치"라며 "타당이나 무소속 후보를 돕는 것은 명백한 해당 행위"라고 강조했다.

oneway@newspim.com