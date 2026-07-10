李대통령, '이태준 열사' 헌화…"한-몽 황금시대로 이어가겠다"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 10일 몽골 이태준 기념공원을 찾아 헌화했다.
- 이 대통령은 이태준 선생의 독립운동·의학 활동 관련 전시를 관람하며 질문을 이어갔다.
- 이 대통령은 방명록에 한몽 황금시대로 이태준 열사의 뜻을 잇겠다고 남겼다.
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전시관 둘러보고 방명록 남겨
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 10일(현지시간) 이태준 열사 순국 105주년을 맞아 '이태준 기념공원'을 방문해 헌화하고 전시관을 둘러봤다.
이 대통령은 이날 오전 몽골 울란바타르 이태준 기념공원에 도착해 이태준 선생 가묘를 찾았다. 이 대통령은 묘비석에 헌화 후 묵념했다.
이태준 선생은 몽골에서 의술로 활동하며 독립운동 단체에 거액을 지원한 독립운동가로 알려졌다. 대한민국 대통령이 몽골 이태준 기념관을 방문한 것은 2011년 8월 이명박 전 대통령 방문 이후 15년 만이다.
이 대통령은 전시 관람 도중 해설사에게 이태준 선생이 의사가 된 과정과 세브란스 의학교 졸업 사진, 에비슨의 의학서를 한국어로 번역한 활동에 대한 설명을 들었다.
또 안창호 선생과 주고받은 편지, 이태준 선생의 이름을 딴 폰트 전시물을 보고는 "잘 만들었다"라고 말했다.
이 대통령은 이태준 선생이 평소 도산 안창호 선생에 대해 존경하는 마음을 갖고 있었다는 설명과 김규식 선생의 사촌 매제였다는 설명에도 큰 관심을 나타냈다. 그러면서 이태준 선생이 독립운동에 재정 지원을 했다는 내용이 담긴 독립신문 기록을 보며 "독립자금을 낸 사실을 신문에 공개해도 되는 것이냐"고 묻기도 했다.
이 대통령은 자금 지원자의 이름이 '이대암'으로 기재된 것을 보고 "신분 노출을 막기 위해 가명을 사용한 모양"이라고 추측하기도 했다.
이 대통령은 전시관 관람을 마친 뒤 방명록에 "이태준 열사의 숭고한 뜻을 한-몽 황금시대로 이어가겠습니다"라고 남겼다.
pcjay@newspim.com