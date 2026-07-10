조정식 의장, 김영훈 노동장관 접견..."AI시대 양극화·노동 소외 극복해야"

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장은 10일 김영훈 장관과 AI 시대 노동·산업안전 정책을 논의했다.
- 조 의장은 중소기업 노동자 대상 AI 교육 확대와 산재 반복 방지를 위한 예방 중심 대책을 요청했다.
- 김 장관은 기술진보 속 노동소외 방지와 안전·임금 보호 관련 법안의 신속 처리 의지를 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 조정식 국회의장은 10일 의장 집무실에서 김영훈 고용노동부 장관을 만나 AI(인공지능) 시대 노동정책과 산업안전 강화 방안을 논의했다.
조 의장은 이날 김 장관에게 "AI 대전환 과정에서 발생할 수 있는 양극화와 노동 소외를 극복해야 한다"며 중소기업 노동자 대상 AI 활용능력 교육 확대를 요청했다.
산업안전과 관련해선 "산재 사망자가 전년 대비 17.5% 감소한 것은 긍정적이지만 일부 사업장에서 동일한 재해가 반복되고 있다"며 예방 중심의 사전 대책을 당부했다.
또 "장마 이후 폭염이 예상되는 만큼 건설·제조업 등 취약 현장 노동자의 생명과 안전을 지키는 대책을 마련해 달라"고 덧붙였다.
이에 김 장관은 "기술 진보가 인간을 소외시켜서는 안 되며, 전환 과정에서 양극화가 심화되지 않고 성장의 성과가 골고루 나뉠 수 있어야 한다"고 응했다.
이어 "죽거나 다치지 않고 정당하게 일하고, 일한 대가를 떼이지 않는 일터의 원칙이 지켜질 수 있도록 관련 법안들을 신속하게 처리하겠다"고 말했다.
allpass@newspim.com