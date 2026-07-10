민주, 3대 메가프로젝트 특위 출범...한병도 위원장 "규제 과감히 타파"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 10일 이재명 정부 3대 메가프로젝트 지원 특위 발대식을 열었다.
- 한병도 직무대행은 특위를 TF에서 격상해 직접 위원장을 맡고 규제 타파·입법 지원을 약속했다.
- 민주당은 메가프로젝트를 통해 미래 산업 주도권과 국가 균형 발전, 국민 삶 변화를 이루겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한병도 "정부와 실시간 소통...맞춤형 입법 체계 가동"
[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당이 10일 이재명 정부의 '3대 메가프로젝트'를 지원하기 위한 특별위원회 발대식을 열고 총력 지원 의지를 밝혔다.
한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표는 이날 국회에서 열린 3대 메가프로젝트 지원 특위 발대식에서 "정부의 담대한 선언에 당은 총력 지원으로 힘껏 부응하도록 하겠다"며 "3대 메가프로젝트는 글로벌 산업 지도 재편이 되는 시기에 대한민국이 미래 산업 주도권을 확보하기 위한 국가적 결단"이라고 밝혔다.
한 직무대행은 "태스크포스(TF)를 특별위원회로 확대·격상한 것은 이번 프로젝트를 반드시 신속하게 성공시키겠다는 당의 확고한 의지 표현"이라며 "당대표 직무대행 겸 원내대표인 제가 직접 특위 위원장을 맡아 당력을 집중하고 정부의 의지를 뒷받침하도록 하겠다"고 강조했다.
특위는 한정애 정책위의장과 이언주 의원, 전 대통령 직속 지방시대위원장을 지낸 김경수 전 경남지사를 부위원장으로 하고 유관 상임위 간사와 각 지역 국회의원까지 총 20인으로 구성됐다.
한 직무대행은 "실력도 있고 권한도 있는 의원님들이 모두 투입된 만큼 정부 부처와 실시간으로 소통하며 프로젝트를 뒷받침하는 데 최선을 다하겠다"며 "메가프로젝트의 발목을 잡는 규제를 과감히 타파하고 사업 추진에 속도를 높일 수 있도록 맞춤형 입법 체계를 가동하겠다"고 말했다.
이어 "민주당이 일 잘하는 이재명 정부와 함께 대한민국의 미래 100년을 열겠다"며 "당정은 미래 산업 생태계 조성과 국가 균형 발전에 대전환이 될 이번 프로젝트를 속도감 있게 실행한다는 뜻을 공유하고 있다"고 덧붙였다.
한 직무대행은 "정부가 앞장서 미래로 향하는 길을 열면 특위가 전방위적인 지원을 통해 그 길에 탄탄한 고속도로를 닦겠다"며 "민주당은 메가프로젝트 성공이 국민 삶의 변화로 이어질 수 있도록 오직 성과와 결과로 증명하도록 하겠다"고 밝혔다.
kimsh@newspim.com