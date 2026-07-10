신한금융, '장애청년드림팀' 21기 출범...글로벌 탐방 본격화

AI 핵심 요약beta
- 신한금융그룹이 10일 장애청년 해외연수 21기를 발대했다
- 2005년 시작된 국내 최초 장애청년 해외연수로 올해 51명에게 약 5억원을 지원한다
- 참가자들은 6대륙 도전 주제로 일본·미국 등에서 AI시대 수어·음성 공존과 장애인 고용 공정성 등을 연구한다
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한금융그룹이 장애청년들의 글로벌 역량 강화를 위한 해외연수 프로그램을 시작했다.
신한금융은 10일 서울 여의도 글래드호텔에서 '장애청년드림팀' 21기 발대식을 개최했다고 밝혔다.
이 프로그램은 신한금융이 한국장애인재활협회와 함께 2005년부터 운영해 온 국내 최초 장애청년 해외연수 사업으로 지난해까지 1100명 이상에게 해외 경험 기회를 제공해왔다. 올해는 약 5억원 규모의 지원을 통해 선발된 51명의 활동을 뒷받침한다.
이번 21기 참가자들은 '6대륙에 도전하다'를 주제로 일본, 미국, 영국, 독일, 호주 등에서 연수를 진행한다. AI 시대의 수어·음성언어 공존, 장애인 고용의 공정성 등 글로벌 사회 이슈를 중심으로 연구와 체험 활동을 병행할 예정이다.
연수는 전문가가 참여하는 기획 프로그램과 참가자 주도의 자유연수로 나뉘어 운영된다. 이를 통해 청년들이 스스로 주제를 설정하고 해결 방안을 탐색하는 경험을 쌓도록 한다는 계획이다.
진옥동 회장은 "사회는 경계를 넘어 도전하는 이들에 의해 발전해왔다"며 "이번 연수가 참가자들에게 더 넓은 세상을 향한 의미 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com