손흥민·황희찬 축구협회 청문회 참고인 채택 철회…정점식 "민주당 정치쇼"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 국민의힘 원내대표는 10일 손흥민·황희찬 청문회 철회를 정치쇼라고 비판했다.
- 그는 민주당이 선수들 일정 무시한 참고인 채택으로 국회 권능을 희화화했다고 지적했다.
- 또 축구협회 청문회는 팀 내 갈등이 아닌 폐쇄적 의사결정 구조 개혁에 초점을 맞춰야 한다고 했다.
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"축구협회 폐쇄적 의사결정 구조가 청문회 본질"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 10일 국회 문화체육관광위원회가 대한축구협회 청문회 참고인으로 손흥민 선수와 황희찬 선수를 채택했다가 하루 만에 철회한 데 대해 "국회의 권능을 스스로 희화화한 촌극"이라고 비판했다.
정 원내대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "더불어민주당이 일하는 국회가 아닌 쇼하는 국회를 만들고 있다"며 이같이 밝혔다.
그는 "고작 이러려고 야당과 협상도 없이 문체위원장을 가져가 상임위원회 회의를 단독으로 운영하고 일방 독주하는 것인지 묻지 않을 수 없다"고 지적했다.
이어 "손흥민 선수와 황희찬 선수는 이미 월드컵을 마치고 소속팀에 복귀해 경기를 준비하고 있는 상태"라며 "참고인으로 불러도 청문회에 올 수 없다는 것을 민주당 의원들도 이미 알고 있었다"고 주장했다.
그러면서 "오지 못할 것을 알면서도 굳이 부른 것부터 문제"라며 "청문회 출석과 관련한 언론 보도가 다수 나오는 것만으로도 선수들의 컨디션과 경기력에 악영향을 미칠 수 있다"고 말했다.
정 원내대표는 "민주당이 자신들의 정치를 위해 손흥민 선수와 황희찬 선수를 참고인으로 채택한 것 자체가 선수들에 대한 일말의 배려도 없는 이기적인 정치 행태"라고 비판했다.
축구협회 청문회의 초점이 선수단 내 갈등이 아닌 협회의 의사결정 구조에 맞춰져야 한다고도 강조했다.
그는 "국회가 축구협회에 따져 물어야 할 문제의 본질은 감독 선임 과정을 포함한 협회의 폐쇄적 의사결정 시스템이지, 가십성 팀 내 분란 의혹이 아니다"라고 말했다.
이어 "국민의힘은 선관위만큼 폐쇄적인 운영으로 국민의 신뢰를 상실한 축구협회 개혁을 위해 노력할 것"이라며 "자극적인 정치쇼가 아니라 국회가 할 수 있는 역할을 찾아 축구팬들의 기대에 부응하는 협회 운영 개혁을 이끌어내겠다"고 했다.
oneway@newspim.com