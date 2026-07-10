인도, 스마트폰·배터리 등 전자제품 부품 수입관세 한시적 면제...제조업 지원 목적

AI 핵심 요약beta
- 인도 정부가 9일 전자제품 핵심부품 관세를 2029년 3월 31일까지 면제했다.
- 디스플레이·무선충전·리튬이온 배터리 셀 부품 관세를 없애 국내 전자·부품 제조업 지원에 나섰다.
- 모디 정부는 전자제품 생산액 5000억달러 달성을 목표로 스마트폰 생산 확대와 제조 생태계 강화에 속도를 내고 있다.
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[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도 정부가 자국 제조업을 지원하기 위해 일부 전자제품 부품에 대한 수입관세를 한시적으로 면제하기로 했다.
9일(현지 시간) 로이터 통신과 인도 비즈니스 스탠다드(BS) 등에 따르면, 인도 당국은 이날 자동차 및 의료기기용 디스플레이, 스마트폰 무선충전 모듈, 리튬이온 배터리 셀 등의 주요 부품에 대한 관세를 오는 2029년 3월 31일까지 면제하기로 했다고 발표했다.
지금까지는 디스플레이 어셈블리에 15%, 무선충전 기기 부품에 7.5~15%, 리튬이온 배터리 셀 제조 장비 및 부품에 7.5~10%의 관세가 부과돼 왔다.
이번 조치는 중동 위기로 인해 글로벌 공급망이 교란되고 운송 비용이 상승한 가운데, 생산 비용 부담을 낮추고 국내 전자 산업, 특히 부품 제조업계를 지원하겠다는 인도 정부의 의지를 보여준다.
인도 전자정보통신부의 S. 크리슈난 차관은 "이번 조치는 업계의 의견을 반영한 것"이라며 "디스플레이 조립품, 리튬이온 배터리 및 인덕터 코일 모듈 생산에 사용되는 부품에 대한 관세 면제는 인도 국내 제조업 생태계의 공급망을 강화하는 데 도움이 될 것"이라고 밝혔다.
프라이스워터하우스앤컴퍼니 LLP의 가우탐 카타르 수석은 "당장 수혜를 보는 업체는 휴대폰 부품, 특수 디스플레이 어셈블리, 리튬이온 배터리 제조업체이지만, 더 큰 목표는 핵심 부품, 기계 및 제조 역량을 위한 강력한 국내 생태계를 구축하는 것"이라고 분석했다.
인도 기업 컨설팅 업체인 그랜트 손튼 바라트의 파트너인 마노즈 미슈라는 "이번 조처로 원가 경쟁력이 강화되고 스마트폰을 비롯한 고부가가치 전자제품의 제조 현지화 수준도 높아질 것이다. 리튬이온 배터리 셀 부품에 대한 수입관세 면제로 전자제품용 배터리의 인도 내 생산에 대한 투자가 촉진될 수 있다"고 말했다.
한편, 나렌드라 모디 총리가 이끄는 인도 정부는 2029/30 회계연도(2029년 4월~2030년 3월)까지 전자제품 생산액을 5,000억 달러(약 753조 9,000억 원) 수준으로 끌어올린다는 목표를 갖고 있다.
정부 지원에 힘입어 인도 내 스마트폰 생산액은 지난 10년 동안 28배 급증해 2024/25 회계연도 기준 570억 달러에 달했다.
hongwoori84@newspim.com