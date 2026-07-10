제10대 삼척시의회 개원...'경제회복·일자리 창출' 최우선 과제

AI 핵심 요약beta
- 제10대 삼척시의회는 10일 개원식을 열고 새 의정활동을 시작했다고 밝혔다.
- 김원학 의장은 지역경제 회복과 일자리 창출을 최우선 과제로 삼고 집행부와 소통·협력하겠다고 말했다.
- 시의회는 갈등을 넘는 협치와 시민 중심 의정활동으로 지역 현안 해결과 삼척의 미래를 만들어가겠다고 했다.
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 제10대 삼척시의회는 10일 본회의장에서 개원식을 개최하고 새로운 의정활동을 시작했다고 밝혔다.
이날 행사에는 시의원을 포함한 여러 주요 기관 및 단체장과 관계 공무원들이 참석해 제10대 삼척시의회의 출발을 함께 축하했다.
김원학 의장은 개원사를 통해 "지역 경제 회복과 일자리 창출을 최우선 과제로 삼아 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"며 "삼척의 지속 가능한 발전을 위해 집행부와 소통하고 협력하는 의회를 만들어 나가겠다"고 말했다.
이어 "갈등과 대립을 넘어 협치와 상생을 바탕으로 시민의 신뢰에 보답하는 의회를 구현하겠다"며 "현장의 목소리에 귀 기울이고, 시민 중심의 책임 있는 의정활동을 펼쳐 나가겠다"고 강조했다.
제10대 삼척시의회는 앞으로 시민과의 소통을 통해 지역 현안을 해결하고 합리적 견제와 협력을 통해 시민의 행복과 삼척의 미래를 만들어가기 위해 최선을 다할 방침이다.
onemoregive@newspim.com