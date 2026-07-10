[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 7월 10일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 10일 투데이 ANDA를 배달했다.
- 부동산·증시·사법 등 경제정책 이슈를 담았다.
- 주간 뉴스레터로 경제 흐름을 전하겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
10일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲靑 "부동산 공급·금융·세제 논의… 李, 23일 국민 목소리 직접 듣는다"▲코스피·코스닥 매수 사이드카 발동...반도체株 급등 ▲한학자 통일교 총재에 징역 13년 구형…"정교유착 국정농단" ▲ [정국진단] 김용 "선호투표제, 전준위 결정 존중해야...소모적 논쟁 장기화 안 돼" ▲ 김용범 "레버리지 ETF, F4 회의에서 면밀히 살펴보는 중…필요하면 보완" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.