李대통령 "韓, 몽골에서 가장 친숙한 나라…한인 동포들 덕분"

몽골 동포 오찬 간담회

"울란바타르, 한국 상점·기업 밀집"

"'몽탄 신도시'라 불릴 정도"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 10일(현지 시간) 한국과 몽골 양국의 가교 역할을 해 온 한인 동포들을 격려하고 애로사항을 청취했다.

이 대통령은 이날 오후 몽골 울란바타르의 한 호텔에서 열린 한인 동포들과의 오찬 간담회에서 "1990년 수교 이후 양국 정부 간 협력이 본격화되기 전부터 이미 수많은 동포들이 이 땅을 찾았다고 한다"며 "학교를 세우고 기술을 나누며 기업을 일으켜 몽골의 이웃들과 함께 신뢰를 쌓아 왔다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 김혜경 여사가 10일(현지시간) 몽골 울란바타르 시내 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에 참석해 행사 시작을 기다리고 있다. [사진=KTV] 2026.07.10

이 대통령은 "울란바타르에는 한국 상점과 식당, 카페와 학원, 기업이 밀집하면서 '몽탄 신도시'라고 불릴 만큼 활기찬 한인 경제권이 형성되었다고 들었다"며 "대한민국이 몽골에서 가장 친숙한 나라 가운데 하나로 자리매김할 수 있었던 것은 모두 동포 여러분들의 활약 덕분"이라고 격려했다.

이 대통령은 "동포 여러분이 쌓아 올린 기존의 성과를 바탕으로 대한민국과 몽골은 핵심 광물과 첨단 산업, 에너지, 공급망, 디지털 전환 등 여러 방면에서 협력을 이어가는 전략적 동반자로서 새로운 시대를 열어갈 수 있게 됐다"며 "대한민국은 몽골의 제3 이웃 가운데 가장 중요한 협력국 중 하나이며, 앞으로 양국의 협력은 더욱 깊어질 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 "그리고 그 중심에는 언제나 몽골 동포 여러분들이 있다"고 덧붙였다.

그러면서 이 대통령은 "정부는 올해 초부터 전 세계 동포사회의 민원 전수 조사를 추진 중"이라며 "체류 제도와 행정 절차, 경제 활동과 교육, 환경 등 동포들께서 현지에서 겪고 있는 여러 가지 어려움이나 개선할 점에 대해 많은 정보를 수집하고 있다"고 언급했다.

이 대통령은 "정부는 동포 여러분이 대한민국 국민이라는 자부심을 느낄 수 있도록 커다란 책임감을 가지고 앞으로 동포 정책에 임하려 한다"며 "말해 주시는 내용은 정부와 관계 기관들이 함께 살피고 가능한 부분부터 조금씩이나마 개선해 나갈 것"이라고 약속했다.

조윤경 몽골 한인회장은 "몽골 국빈 방문 중에도 동포사회를 격려해 주심에 깊이 감사드린다"며 "이곳에서 살아가는 저희에게는 오늘 이 순간이 큰 힘과 위로가 되리라 생각한다"고 화답했다.

조 회장은 "정부의 지원으로 지난해 개관한 이태준 기념관은 몽골에서 의사로서, 독립운동가로서 헌신과 봉사를 실천하신 이태준 선생의 숭고한 정신을 기리는 공간"이라며 "이 기념관은 한몽 우호 협력의 큰 토대가 되리라고 몽골 한인 동포는 기대하고 있다"고 말했다.

pcjay@newspim.com