홈플러스 체불임금 333억…근로자 1인당 최대 2100만원 대지급금 지급

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정부, 홈플러스 관련 관계기관 전담반 회의 개최

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 홈플러스의 회생절차 폐지 이후 근로자들의 6월분 임금 333억원이 체불된 것으로 확인됐다. 정부는 체불 근로자에게 1인당 최대 2100만원의 대지급금을 지급하고, 협력업체에는 업체당 최대 5억원의 긴급 운전자금을 지원하기로 했다.

재정경제부는 10일 이형일 재경부 제1차관 주재로 정부세종청사에서 홈플러스 관련 관계기관 전담반(TF) 회의를 열었다고 밝혔다. 정부는 이날 회의에서 홈플러스 근로자와 협력업체의 피해 상황 및 지원 대책 이행 현황을 점검했다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

지난 3일부터 9일까지 노동 당국에 접수된 상담은 총 692건이다. 정부는 임금체불 전수조사를 통해 6월분 임금 333억원이 체불된 사실을 확인하고, 추가 피해 발생 여부도 조사하기로 했다.

임금체불 피해 근로자는 1인당 최대 2100만원의 대지급금을 받을 수 있다. 긴급한 생계지원이 필요한 경우에는 체불액 범위에서 최대 1000만원을 연 1.5%의 저금리로 융자받을 수 있다.

협력업체에는 긴급경영안정자금 우대금리가 적용되고 지원 한도도 상향된다. 앞서 지난 6일 열린 금융권 간담회에서 은행권은 홈플러스 협력업체 대출에 대해 만기 연장과 상환 유예 등 금융지원을 지속하기로 했다.

신규 자금이 필요한 협력업체에는 업체당 최대 5억원의 긴급 운전자금 대출을 지원하고 우대금리도 제공할 계획이다.

정부 관계자는 "홈플러스 근로자와 협력업체의 피해 상황을 지속적으로 면밀히 점검하고, 필요할 경우 추가 지원 방안도 적극적으로 마련하겠다"고 말했다.

wideopen@newspim.com