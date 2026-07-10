NH농협은행, 애자일소다와 AI 에이전트 협업 본격화

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 9일 AI기업 애자일소다와 워크숍을 열고 AI에이전트 기반 혁신 과제 발굴에 착수했다
- 양사는 애자일소다 인수를 계기로 사업 구조와 개발 환경을 공유하며 AI 공동 프로젝트와 적용 방안을 논의했다
- 농협은행은 금융 전문성과 AI 기술 결합으로 디지털 경쟁력을 강화하고 애자일소다를 AI 혁신 핵심 조직으로 육성할 계획이다
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업무 혁신·고객 서비스 고도화 추진
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = NH농협은행이 AI 전문기업과 협력을 강화하며 디지털 전환에 속도를 내고 있다.
NH농협은행은 AI 기업 애자일소다와 함께 지난 9일부터 이틀간 협업 워크숍을 열고 AI 에이전트 기반 혁신 과제 발굴에 착수했다고 10일 밝혔다.
이번 워크숍은 애자일소다 인수를 계기로 양사의 역량을 결합해 금융 분야 AI 경쟁력을 높이기 위한 협력의 일환으로 마련됐다. 양측은 사업 구조와 개발 환경을 공유하고, AI 에이전트를 활용한 공동 프로젝트 기획과 적용 방안을 집중 논의했다.
특히 업무 자동화, 고객 서비스 개선, 생산성 향상 등 다양한 분야에서 AI 활용 가능성을 검토하며 구체적인 협업 과제를 도출하는 데 초점을 맞췄다.
농협은행은 이번 협력을 통해 금융 전문성과 AI 기술을 결합한 새로운 경쟁력을 확보하고, 애자일소다를 AI 혁신을 주도하는 핵심 조직으로 육성할 계획이다.
앞으로도 양사는 AI 에이전트 기반 업무 혁신을 확대하고, 조직 전반에 인수 시너지를 확산해 디지털 경쟁력을 강화한다는 방침이다.
강태영 농협은행장은 "양사의 강점을 결합해 실질적인 혁신 과제를 발굴하는 계기가 됐다"며 "AI 기술을 활용한 협업을 통해 차별화된 금융 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com