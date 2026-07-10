볼보트럭코리아, 여름철 고객 만족 캠페인 실시

AI 핵심 요약beta
- 볼보트럭코리아가 7월부터 8월까지 트럭 고객 대상 여름 캠페인을 진행했다
- 전국 31개 서비스센터 방문 고객에게 응원 메시지 담긴 시원한 음료를 제공했다
- 에어컨 컴프레서·라디에이터 등 냉방·냉각 부품 최대 50% 할인 혜택을 제공했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 볼보트럭코리아가 여름철 트럭 고객의 안전하고 쾌적한 운행을 지원하기 위한 고객 만족 캠페인을 실시한다.
볼보트럭코리아는 7월부터 8월까지 두 달간 '쿨 스마일 썸머' 캠페인을 운영한다고 10일 밝혔다.
이번 캠페인은 무더위와 장마철에도 물류, 건설, 산업 현장을 책임지는 트럭 운전자들을 응원하기 위해 마련됐다. 볼보트럭 고객은 정비 예약이나 차량 입고 여부와 관계없이 전국 31개 볼보트럭 서비스 네트워크를 방문해 시원한 음료를 받을 수 있다.
볼보트럭코리아는 제공 음료에 응원 메시지 스티커를 부착해 여름철 장시간 운행으로 피로도가 높은 고객에게 감사와 존중의 마음을 전한다는 계획이다.
여름철 주요 정비 품목 할인도 함께 진행된다. 전체 고객을 대상으로 에어컨 컴프레서 50%, 라디에이터 최대 45%, 컨덴서 40% 할인 혜택을 제공한다. 서비스 계약 고객에게는 워셔액 20%, 냉각수 10% 할인도 추가 제공된다.
박강석 볼보트럭코리아 대표는 "도로 위를 묵묵히 지키는 고객들의 건강과 안전을 응원하고, 냉방 및 냉각 계통 부품 할인 혜택으로 시원한 운행을 지원하고자 이번 캠페인을 마련했다"고 말했다.
chanw@newspim.com