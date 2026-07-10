HD현대마린솔루션, AI 항로 최적화 솔루션 상용화 속도

AI 핵심 요약beta
- HD현대마린솔루션이 10일 웨더뉴스와
- AI 항로 최적화 솔루션 사업 협력 합의했다.
- 양사는 국내 초도 계약·글로벌 마케팅 추진해
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대마린솔루션이 글로벌 기상정보 기업 웨더뉴스와 손잡고 AI 기반 항로 최적화 솔루션 상용화에 나선다.
HD현대마린솔루션은 최근 일본 지바시 웨더뉴스 본사에서 웨더뉴스와 '사업 협력 기본합의서'를 체결했다고 10일 밝혔다. 서명식에는 김성준 HD현대마린솔루션 대표와 이시바시 토모히로 웨더뉴스 대표가 참석했다.
이번 협약에 따라 양사는 AI 항로 최적화 결합 솔루션의 국내 초도 계약 추진, 글로벌 고객사 공동 마케팅, 선박 데이터와 AI 기술을 활용한 디지털 협력 확대 등을 추진한다.
양사가 개발한 AI 항로 최적화 결합 솔루션은 국내 실증을 통해 최소 3% 이상의 연료 절감 효과를 확인했다. HD현대마린솔루션은 이번 협약을 계기로 정식 계약을 통한 상용화에 속도를 낼 계획이다.
해당 솔루션은 별도 장비나 프로그램 설치 없이 기존 양사 서비스를 이용하던 선박에 적용할 수 있다. HD현대마린솔루션과 웨더뉴스는 기존 고객 약 8000척에 솔루션을 순차적으로 확대 적용할 방침이다.
김성준 HD현대마린솔루션 대표는 "이번 협약은 양사 간 협력을 실제 사업 모델로 안착시킨 데 의미가 있다"며 "연료비 절감과 환경규제 대응이라는 두 가지 목표를 달성할 수 있는 솔루션을 선보이겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com