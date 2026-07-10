한국타이어, 유럽 전문지서 '초고성능 타이어' 기술력 입증

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 10일 벤투스 에보의 유럽 경쟁력을 입증했다.
- 벤투스 에보가 오토 익스프레스 어워즈 2026서 추천됐다.
- 젖은 노면 성능 호평 속 프리미엄 공급도 확대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 플래그십 초고성능 타이어 브랜드 '벤투스'의 유럽 시장 경쟁력을 입증했다.
한국타이어는 초고성능 퍼포먼스 타이어 '벤투스 에보'가 영국 자동차 전문지 오토 익스프레스의 '오토 익스프레스 프로덕트 어워즈 2026'에서 여름용 타이어 부문 추천 제품으로 선정됐다고 10일 밝혔다.
이번 평가는 지난해 8월 진행된 225/40R18 규격 여름용 타이어 테스트를 기반으로 이뤄졌다. 글로벌 주요 타이어 브랜드 9개 제품이 경쟁했으며, 벤투스 에보는 젖은 노면 제동력과 핸들링 등 핵심 항목에서 우수한 평가를 받았다.
벤투스 에보는 최신 AI 기술을 활용해 개발한 최적 컴파운드를 적용한 제품이다. 그립력과 정교한 핸들링, 젖은 노면 제동 성능을 바탕으로 BMW와 아우디 등 글로벌 프리미엄 완성차 브랜드 주요 차종에 신차용 타이어로 공급되고 있다.
한국타이어는 벤투스 브랜드를 앞세워 유럽 주요 자동차 전문지 성능 테스트에서도 성과를 이어가고 있다. 아우토 빌트와 아우토 빌트 알라드의 여름용 타이어 테스트 1위, 왓타이어 올해의 퍼포먼스 타이어 선정 등이 대표적이다.
한국타이어는 글로벌 연구개발 인프라를 기반으로 프리미엄 브랜드 경쟁력을 강화한다는 계획이다.
chanw@newspim.com